Wizz Air introduce la connettività Starlink - volo connessi

Wizz Air si prepara a rivoluzionare il volo con la connettività Starlink. Gli utenti potranno finalmente restare connessi mentre sono in volo, utilizzando i propri smartphone per accedere a internet e mantenere il contatto con le persone, il lavoro e i momenti che contano di più.

Wizz Air si prepara a rivoluzionare il volo, introducendo la connettività Starlink su tutta la propria flotta a partire dal 2027. Questo annuncio rappresenta una tappa significativa non solo per Wizz Air, ma anche per l'evoluzione del trasporto aereo accessibile e sempre connesso.

I passeggeri potranno finalmente restare connessi mentre sono in volo, utilizzando i propri smartphone per accedere a internet e mantenere il contatto con le persone, il lavoro e i momenti che contano di più. Wizz Air cambia le regole del gioco scegliendo Starlink per rendere disponibile la soluzione di connettività più avanzata del settore aeronautico anche nel segmento ultra-low-cost.

Questo significa che gli aeromobili di nuova generazione della flotta Wizz Air saranno equipaggiati con Starlink, garantendo un'esperienza di connettività uniforme indipendentemente dalla rotta o dalla destinazione. Gli utenti potranno usufruire di una connessione internet ad alta velocità, affidabile e a bassa latenza a oltre 9.000 metri di quota, senza più dover scegliere tra tariffe convenienti e una connessione internet affidabile a bordo





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