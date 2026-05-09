Work force among Italian mothers in first seven years of child's life falls below 60% for first time

Save The Children, in its annual report on mother's employment, has revealed that 58,2% of mothers with small children are employed, marking a decline from last year's figure of 60%, and for the first time falling below 60%.

In Italia ha un impiego solo il 58,2% delle madri con figli in età prescolare e per la prima volta si registra un peggioramento della situazione lavorativa in tutte le regioni del Paese, dove la penalizzazione associata alla maternità è pari al 33%.

A denunciarlo è Save The Children con l'undicesima edizione del rapporto 'Le Equilibriste - La maternità in Italia 2026' diffuso a pochi giorni dalla Festa della Mamma ed elaborato dal Polo Ricerche dell'organizzazione. Rispetto agli scorsi anni, a fronte di un incremento dell'occupazione, anche femminile, sono le donne e in particolare le madri, a beneficiare di meno del trend positivo: tra le 25-54enni con almeno un figlio minore, l'occupazione nel 2025 rispetto al 2024 è aumentata dello 0,1%, mentre l'aumento è dello 0,9% per gli uomini nelle stesse condizioni.

Nel settore privato il 25% delle madri under 35 esce dal mercato del lavoro nell'anno della nascita del primo figlio, contro il 12% delle over 35. La distanza si riflette anche nei livelli di inattività: tra i genitori 20-29enni è inattivo il 59,8% delle madri (che aumenta al 70% con due o più figli), contro appena il 6,2% dei padri (in flessione al 5,8% con due o più figli).

In questo gruppo, tuttavia vi possono essere anche mamme ancora alle prese con gli studi, mentre tra le mamme giovanissime, tra i 15 e i 29 anni, il 60,9% non studia, non lavora e non è inserita in alcun percorso di formazione, contro l'11,3% dei padri. Tra le madri 25-54enni con almeno un figlio minore il tasso di occupazione si attesta al 73,1% al Nord e 71% al Centro, mentre nel Sud e isole scende al 45,7%.

Video Save The Children, lavora solo il 58,2% delle madri con figli piccoli L'Emilia Romagna la Regione più 'mother friendly' d'Italia L'Emilia Romagna quest'anno conquista il primato della Regione più 'mother-friendly' sorpassando la Provincia Autonoma di Bolzano. Il terzo posto è della Valle D'Aosta che torna sul podio dopo il forte arretraggio registered l'anno scorso. Mentre è la Sicilia ad aggiudicarsi l'ultimo posto.

Segnali di miglioramento si osservano per il Piemonte, che sale dal 12° all'8° posto, e per la Calabria, che guadagna due posizioni, passando dal 18° al 16° posto. Al contrario, si registrano arretramenti nel Nord-Est: il Friuli-Venezia Giulia scende dall'8° al 13° posto e il Veneto dal 9° al 12°. Perdono terreno anche il Molise, che scivola dal 15° al 17° posto e il Lazio, che passa dal 6° al 9° posto.

Nel Mezzogiorno il quadro resta complessivamente stabile e su livelli inferiori alla media nazionale: l'Abruzzo si conferma la regione meglio posizionata tra quelle meridionali (14° posto), mentre in fondo alla classifica si collocano la Basilicata, la Puglia e appunto la Sicilia





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