World Cup 2026: First Round Recap

The first round of the 2026 World Cup has come to a close, with several exciting matches and unexpected results. The host countries, Mexico and the United States, won their opening matches easily, while Brazil was held to a draw by Morocco. Other notable results include Japan and the Netherlands offering a thrilling match, and the Netherlands and Portugal drawing 1-1.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione. Il primo turno dei gironi dei Mondiali 2026 è chiuso e il torneo è iniziato forte.

Nonostante un calendario apparentemente povero di big match nel nuovo formato ampliato, non sono mancati emozioni e colpi di scena, con quasi tutti i grandi nomi in campo per le loro nazionali. Se le prime partite sono indicative, quest’estate sarà una vera festa. Messico e Stati Uniti, padroni di casa, hanno vinto agevolmente; il Brasile è stato fermato dal Marocco, mentre la Germania ha travolto Curaçao.

Olanda e Giappone hanno offerto un match da manuale e Capo Verde e Repubblica Democratica del Congo hanno strappato pareggi sorprendenti contro Spagna e Portogallo. Tra le stelle, Kylian Mbappé, Erling Haaland e Harry Kane hanno già segnato due gol ciascuno, ma Lionel Messi ha rubato la scena con una tripletta per l’Argentina campione in carica. Cristiano Ronaldo, invece, ha vissuto un esordio da dimenticare.

Curaçao, la nazione più piccola – per superficie e popolazione – mai qualificata ai Mondiali, era destinata a faticare dopo il sorteggio che l’ha messa contro la Germania, quattro volte campione, all’esordio. E così è stato: la squadra di Dick Advocaat è stata travolta 7-0 a Houston. La piccola isola caraibica ricorderà per sempre il gol del momentaneo pareggio di Livano Comenencia in questo torneo, a prescindere dagli esiti delle sfide con Ecuador e Costa d’Avorio.

Panama rimpiangerà l’occasione mancata contro il Ghana, sconfitta all’ultimo minuto nonostante alcune buone occasioni. Con ancora da affrontare Croazia e Inghilterra nel Gruppo L, il torneo della “Marea Rossa” sembra già finito, come dimostra il loro linguaggio del corpo al fischio finale. Quarantottesima e ultima squadra a qualificarsi, l’Iraq mancava da 40 anni dai Mondiali. Gli iracheni hanno osato sognare quando Aymen Hussein, reduce da un interrogatorio di sette ore alle dogane Usa, ha pareggiato a Boston contro la Norvegia.

Il sogno è durato solo quattro minuti: Erling Haaland ha approfittato di un errore del portiere e ha riportato avanti gli scandinavi. Alla fine gli australiani, guidati da Graham Arnold, hanno perso 4-1 all’esordio nel Gruppo I, e ora affrontano la Francia, un impegno tutt’altro che agevole. La Tunisia rischia di guidare la classifica delle squadre più caotiche del primo turno.

In campo ha avuto il peggior inizio possibile, subendo un’umiliante sconfitta per 5-1 contro la Svezia a Monterrey: dopo aver accorciato le distanze, ha incassato altri gol a causa di errori grossolani. La reazione è stata rapida e brutale: l’allenatore Sabri Lamouchi è stato esonerato il giorno dopo, tra i dubbi sulle sue capacità di guida. È così diventato il primo tecnico licenziato così presto nel torneo, sostituito in panchina dal veterano francese Hervé Renard.

La qualificazione di Haiti alla sua seconda Coppa del Mondo, 52 anni dopo la prima, è stata quasi un miracolo. La squadra ha mostrato il suo valore nonostante la sconfitta di misura all’esordio nel Gruppo C contro la Scozia. Purtroppo per loro, quella era probabilmente la partita più facile: ora Haiti affronterà il Brasile e poi chiuderà il girone contro il Marocco.

Alla prima partecipazione ai Mondiali, la Giordania ha pareggiato con l’Austria grazie a Ali Olwan, prima di subire due gol negli ultimi 15 minuti e perdere all’esordio. La squadra di Jamal Sellami ha mostrato qualità e può puntare a un risultato utile contro l’Algeria nella seconda giornata.

Tuttavia, anche vincendo contro i nordafricani potrebbero non bastare per il passaggio del turno, poiché nell’ultima gara del Gruppo J li attenderà l’Argentina. L’esordio del Sudafrica è stato un disastro. Nonostante il nuovo modulo 5-3-2, i Bafana Bafana sono stati surclassati dal Messico e hanno perso 2-0 solo per fortuna.

La squadra di Hugo Broos ha contribuito alla propria rovina con passaggi azzardati dalla difesa, e i due cartellini rossi incassati nel secondo tempo indeboliscono ulteriormente una rosa già poco talentuosa. Serviranno grandi miglioramenti per sperare negli ottavi. L’Uzbekistan di Fabio Cannavaro ha esordito con grinta, ma non ha potuto nulla contro una Colombia trascinata da Luis Díaz.

Abbosbek Fayzullaev è entrato nella storia come primo marcatore della nazionale in una Coppa del Mondo, ma la sconfitta per 3-1 costringe i «Lupi Bianchi» a battere la Repubblica Democratica del Congo nell’ultima gara del girone per sperare ancora nella qualificazione, prima di affrontare il Portogallo. Alla prima partecipazione ai Mondiali dal 2010, il Paraguay rischia l’eliminazione dopo il pesante k.o. per 4-1 contro i co-padroni di casa degli Stati Uniti all’esordio nel Gruppo D. Al 7’ Damian Bobadilla ha segnato un autogol, e da lì è stato un continuo declino.

Turchia e Australia attendono ora la squadra sudamericana, ma se la prova odierna è indicativa, le sue chances di qualificazione appaiono minim





GoalItalia / 🏆 26. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

World Cup 2026 First Round Recap Mexico United States Brazil Morocco Japan Netherlands Spain Portugal Curaçao Panama Iraq Uzbekistan Colombia Uzbekistan South Africa Paraguay Turch

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: Maiuri saluta l'Audace CerignolaDefinito l'organico completo della Serie c 2026/2027 per le sessanta partecipanti alla prossima edizione del torneo cadetto è iniziata ufficialmente la caccia ai nuovi protagonisti a cui affidare i propri colori.

Read more »

Marcelo Bielsa: il comportamento eccentrico del ct dell'Uruguay ai Mondiali 2026Il commissario tecnico dell'Uruguay, Marcelo Bielsa, continua a far parlare di sé per le sue abitudini bizzarre e il suo approccio anticonvenzionale al calcio. Dalla conferenza stampa record di 37 secondi alla postazione in panchina su una cassa frigo, 'El Loco' conferma la sua fama di allenatore fuori dagli schemi, impressionando anche Lionel Messi.

Read more »

Uzbekistan vs Colombia: dove vedere in TV e streaming, orario e formazioni | Mondiali 2026Dove vedere Uzbekistan vs Colombia in TV e in diretta streaming? Tutto quello che devi sapere: canale, orario di calcio d'inizio, formazioni probabili e notizie sulle squadre per la partita del Girone K dei Mondiali 2026.

Read more »

Mondiali 2026, settima giornata: Portogallo-Congo, big match Inghilterra-Croazia e l'esordio di CannavaroLa settima giornata dei Mondiali 2026 vede il Portogallo contro la Repubblica Democratica del Congo, il big match Inghilterra-Croazia in chiaro su Rai 1, e l'esordio di Fabio Cannavaro come ct dell'Uzbekistan contro la Colombia.

Read more »