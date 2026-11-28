Il token WLFI di World Liberty Financial perde metà valore in una notte. Binance liquidazione posizioni e scrutinio sulla famiglia Trump.

Il token criptato WLFI di World Liberty Financial ha registrato un crollo verticale del cinquanta per cento nel giro di poche ore, evidenziando la estrema volatilità degli asset digitali legati a figure politiche. La quotazione è scesa da 0,039 dollari a circa 0,018 dollari nel sabato mattina, confermando una tendenza al ribassista che ha colpito duramente i mercati nelle ultime ore.

Crollo drastico e volatilità del token WLFI

La perdita di valore segna uno dei cali giornalieri più drastici mai registrati per un asset crittografico associato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il token, introdotto sul mercato nel settembre 2025, ha già perso oltre il novanta per cento del suo valore iniziale. Questo recente episodio sottolinea i rischi intrinseci nelle criptovalute, dove azioni delle piattaforme di scambio e sblocchi possono causare oscillazioni drammatiche.

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Liquidazione automatica da parte dell'exchange Binance

World Liberty Financial, il progetto di finanza decentralizzata sostenuto da Donald Trump e dalla sua famiglia, ha dichiarato sui social media che Binance aveva automaticamente liquidato e chiuso i contratti futures perpetui in essere. La decisione dell'exchange ha accelerato il declino del prezzo, innescando una spirale di vendite che ha ridotto drasticamente la capitalizzazione di mercato nel breve termine.

Posizione ufficiale e monitoraggio di Binance

L'exchange di criptovalute Binance ha pubblicato successivamente su X di essere a conoscenza delle notizie relative alle posizioni sui futures perpetui su WLFI. Il team di Binance sta esaminando attivamente l'attività di mercato e i dati di esecuzione per verificare la correttezza delle operazioni. La piattaforma ha confermato di essere al corrente della situazione e di monitorare attentamente le dinamiche del mercato.

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Scrutinio crescente sulla famiglia Trump

La vicenda arriva in un momento di crescente attenzione sul coinvolgimento della famiglia Trump nel settore degli asset digitali. Reuters ha riportato a giugno che le iniziative nel settore delle criptovalute legate a Trump avevano generato miliardi di dollari per la famiglia. Tuttavia, molti investitori esterni hanno subito perdite ingenti, alimentando le critiche e lo scrutinio pubblico.

Impatto sugli investitori e prospettive future

Il crollo del token pone ulteriori questioni sulla sostenibilità di questi investimenti e sulla trasparenza delle operazioni. La perdita del cinquanta per cento in una notte rappresenta un avviso importante per i mercati. La situazione continuerà a evolversi man mano che gli analisti monitoreranno l'impatto delle liquidazioni e le possibili reazioni della comunità degli investitori.