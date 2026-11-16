World of Frozen celebra il primo Natale a Disneyland Paris con musica e decorazioni scandinave

Aprendo le porte al Regno di Arendelle per le feste, World of Frozen offre un'esperienza inedita con Olaf, Anna ed Elsa e atmosfera nordica.

Il Regno di Arendelle ha finalmente raggiunto la sua piena espressione natalizia all'interno di World of Frozen, un'area tematica che ha inaugurato le celebrazioni per la stagione invernale. Questa novità si aggiunge alle tradizionali festività che animano annualmente il Parco Disneyland, portando la magia delle tradizioni scandinave in un ambiente finora inesplorato per le vacanze di fine anno.

Decorazioni e incontri unici con i personaggi

Il primo Natale nel Regno di Arendelle trasforma il villaggio in un scenario suggestivo, arricchito da addobbi che riflettono l'artigianato e le usanze nordiche. Le facciate colorate e i paesaggi circostanti sono stati meticulosamente arredati per evocare lo spirito della stagione fredda. I visitatori possono esplorare ogni angolo del territorio, dalla base della Montagna del Nord fino alla Baia di Arendelle, dove l'atmosfera risulta essere particolarmente immersiva e curata nei minimi dettagli.

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Le protagoniste indiscusse di questa celebrazione sono Anna ed Elsa, che accolgono gli ospiti vestite con inediti abiti invernali progettati specificamente per questa ricorrenza. Al loro fianco operano Olaf e Kristoff, i quali incontrano il pubblico per creare momenti di interazione diretta. Gli ospiti sono invitati a partecipare attivamente a esperienze musicali dedicate, come "Ring in the Season with Anna and Elsa", una celebrazione della durata di circa sette minuti che si ripete più volte durante la giornata, incluso nel tardo pomeriggio.

Spettacoli musicali e atmosfera festosa

La colonna sonora delle festività è composta da brani iconici dei Walt Disney Animation Studios, tra cui "Ring in the Season" e "When We're Together". Durante la giornata, la Montagna del Nord si anima grazie a appuntamenti musicali specifici per tutte le età. Olaf guida i Cantori di Arendelle in momenti di circa quindici minuti, accompagnati da un coro che esegue canti natalizi tradizionali in un'atmosfera coinvolgente e scenografica.

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Oltre agli spettacoli principali, il villaggio offre opportunità di incontro con altri abitanti della zona, tra cui Oaken e Mossie. Questi personaggi ospitano gli ospiti in un'atmosfera accogliente che bilancia tradizione e modernità. La nevicata scenografica che avvolge il villaggio durante le esibizioni contribuisce a rendere l'esperienza visivamente inconfondibile e memorabile per i visitatori di ogni età.

Proposte gastronomiche e shopping esclusivo

L'esperienza culinaria a World of Frozen è stata studiata per accompagnare il tema nordico dell'area. I visitatori possono gustare piatti caldi e ristoratori che ispirano i sapori del Nord Europa, ideali per riscaldarsi durante le passeggiate invernali. La chiusura della visita è tradizionalmente legata allo shopping presso Arendelle Boutique, dove è disponibile una collezione esclusiva di souvenir dedicati all'area.

I prodotti offerti includono creazioni ispirate alla tradizione artigianale scandinava, rendendo possibile portare a casa un ricordo tangibile della vacanza. La boutique seleziona attentamente gli articoli per garantire che riflettano lo stile estetico del Regno di Arendelle, completando l'immersione tematica proposta da Disneyland Paris durante questa specifica stagione.

Celebrazioni diffuse e futuro del parco

Le festività non si limitano all'area dedicata a Frozen, ma coinvolgono l'intero Parco Disneyland. A Central Plaza è possibile incontrare numerosi Personaggi e Principesse Disney, mentre a Main Street U.S.A. Babbo Natale aspetta i visitatori nella sua nuova casa all'interno di Disney Clothiers. Topolino e i suoi Amici, con eleganti abiti natalizi, guidano la Sfavillante Parata Natalizia di Topolino lungo la strada principale, animata da luci scintillanti.

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Lo spettacolo musicale "Sing a Let's Sing Christmas!" al Videopolis Theatre invita il pubblico a cantare classici come "Jingle Bells". A Castle Stage, Minnie e la Signora Claus propongono un nuovo spettacolo con canzoni originali. Il periodo festivo culminerà con una speciale Serata di Capodanno, caratterizzata da festeggiamenti con i Personaggi Disney e grandi spettacoli serali.

Il nuovo anno sarà salutato con uno spettacolo di droni e fuochi d'artificio che illuminerà il cielo sopra World of Frozen. Contemporaneamente, i DJ accompagneranno gli ospiti verso la mezzanotte, culminando con un'esplosione pirotecnica sopra il Castello della Bella Addormentata nel Bosco. Queste due esperienze offrono modalità diverse per salutare il 2026 e dare il benvenuto al 2027, integrandosi con la programmazione del secondo parco di Disneyland Paris, Disney Adventure World.