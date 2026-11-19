T4 Education announces winners of the World's Best School Prizes across five countries, highlighting innovative models for student well-being and community resilience ahead of the London summit in January.

Le scuole di Gran Bretagna, Nigeria, Brasile, Pakistan e Corea del Sud si sono aggiudicate i World's Best School Prizes il 19 novembre, riconoscendo il loro lavoro nel sostenere il benessere degli studenti, aiutare le comunità svantaggiate e coordinare supporti per bambini con esigenze di apprendimento complesse.

I vincitori sono stati invitati a presentare i propri metodi al World Schools Summit di Londra in gennaio, organizzato da T4 Education, una rete globale di educatori. Il premio arriva poco dopo le proteste in Francia contro il costo della vita e la mancanza di ristrutturazioni nelle scuole, un movimento che ha coinvolto anche sindacalisti e attivisti.

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Recognizing Student Well-being and Community Support

Le scuole vincitrici sono state selezionate per il loro impegno nel dare speranza agli studenti e nel rispondere alle esigenze delle loro comunità locali. Vikas Pota, fondatore di T4 Education e del premio, ha dichiarato a Reuters che i giovani sono preoccupati per il loro futuro e che queste istituzioni stanno dimostrando come le scuole possano fare la differenza.

Questa iniziativa mira a evidenziare modelli educativi innovativi che vanno oltre l'insegnamento tradizionale, integrando supporto sanitario, terapie e sviluppo delle competenze professionali per preparare gli studenti alle sfide reali.

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Diverse Schools and Specific Achievements Highlighted

La Swiss Cottage School, Development and Research Centre di Londra, ha vinto il premio per la Collaborazione nella Comunità. Questa scuola statale per l'infanzia e la secondaria supporta alunni con bisogni complessi provenienti da background a basso reddito, unendo educazione, partecipazione comunitaria, assistenza sanitaria e supporto all'occupazione.

Il Slum2School Green Academy di Epe, in Nigeria, ha ricevuto il premio per l'Azione Ambientale. Questa scuola gestita da una carità serve circa 250 bambini provenienti dalle comunità fluviali, utilizzando edifici progettati ecologicamente realizzati con legno e bambù, alimentati da energia solare.

Innovative Educational Models and Local Impact

La Escola Municipal GET IV Centenario in Brasile ha vinto il premio per la Superamento delle Avversità. Situata nella favela Complexo da Maré di Rio de Janeiro, questa scuola elementare pubblica serve 261 studenti e ha chiuso per 37 giorni nel 2024 a causa della violenza locale, gestendo programmi come la Dream Factory.

In Pakistan, la TNS Beaconhouse ha ricevuto il premio per la Vita Sana, sostenendo gli studenti neurodivergenti con oltre 1.100 studenti daiKindergarten alla secondaria. A Seoul, la G-School ha vinto il premio per l'Innovazione, con i suoi 70 studenti che risolvono problemi sociali a lungo termine, ottenendo ramp per sedie a rotelle da 27 aziende locali.

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Future Summits and Global Educational Standards

Un premio separato, la Community Choice, è andato a Darussafaka Egitim Kurumlari di Istanbul per il suo modello a due track con apprendimento a distanza per bambini colpiti dai terremoti. Tutti i vincitori saranno invitati al summit di Londra in gennaio per condividere le loro esperienze con i decisori politici.

Questa selezione dimostra come l'istruzione stia evolvendo per affrontare sfide sociali ed economiche, offrendo agli studenti gli strumenti per migliorare le proprie comunità e il proprio futuro personale e professionale.