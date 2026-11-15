Wta Finals 2026 Doppio: Errani e Paolini in finale a Indian Wells

Sara Errani e Jasmine Paolini si qualificano per la finale delle Wta Finals 2026 a Indian Wells, battendo in semifinale Guo e Mladenovic. Analisi della partita e dettagli sulla finale contro Siniakova e Townsend.

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno raggiunto la finale del doppio alle Wta Finals 2026 disputatesi a Indian Wells in California. Le due atlete italiane, vincitrici del titolo olimpico a Parigi 2024, hanno superato le semifinaliste con un netto risultato di 6-3 e 6-4 contro la coppia formata da Hanyu Guo e Kristina Mladenovic. Questo risultato storico porta le azzurre al loro primo approccio con l'ultimo atto di questo prestigioso torneo.

Il percorso verso la finale a Indian Wells

La vittoria in semifinale conferma l'imbattibilità di Errani e Paolini durante l'intero torneo di Indian Wells. Le campionesse avevano già sconfitto tutte le avversarie presenti nel proprio girone eliminatorio, dimostrando una superiorità tecnica costante. La finale è fissata per domenica 15 novembre, momento in cui le atlete cercheranno di conquistare uno dei titoli più importanti del circuito femminile.

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La sfida per il trofeo con Siniakova e Townsend

A contendersi il titolo con la coppia italiana ci saranno Katerina Siniakova e Taylor Townsend. Le avversarie provengono dalla Repubblica Ceca e dagli Stati Uniti e sono state già sconfitte dalle italiane nella fase a gironi. Questo head-to-head precedente rappresenta un elemento psicologico a favore delle azzurre, che affrontano la finale con fiducia e slancio competitivo.

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Orario della finale e dettagli trasmittivi

La gara finale inizierà stasera, domenica 15 novembre, non prima delle ore 22:10 secondo l'orario italiano. L'incontro sarà il secondo match programmato per la giornata, preceduto dalla finale di singolare tra Elina Svitolina e Mirra Andreeva, prevista per le 21:00. I tifosi potranno seguire l'evento in diretta televisione su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre, e sulla piattaforma Sky Sport Arena, canale 204.

Accesso digitale e diritti televisivi

Oltre alla copertura televisiva tradizionale, la finale sarà visibile tramite streaming su diverse piattaforme digitali. Gli abbonati potranno utilizzare supertennis.tv, l'applicazione SuperTennis+, Sky Go e NOW per seguire il match in diretta. Questa disponibilità multimodale garantisce ampia accessibilità al pubblico interessato a见证 l'epico confronto per il titolo delle Wta Finals 2026.