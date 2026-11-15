Wta Finals 2026 Doppio: Errani e Paolini in finale a Indian Wells
Sara Errani e Jasmine Paolini si qualificano per la finale delle Wta Finals 2026 a Indian Wells, battendo in semifinale Guo e Mladenovic. Analisi della partita e dettagli sulla finale contro Siniakova e Townsend.
Sara Errani e Jasmine Paolini hanno raggiunto la finale del doppio alle Wta Finals 2026 disputatesi a Indian Wells in California. Le due atlete italiane, vincitrici del titolo olimpico a Parigi 2024, hanno superato le semifinaliste con un netto risultato di 6-3 e 6-4 contro la coppia formata da Hanyu Guo e Kristina Mladenovic. Questo risultato storico porta le azzurre al loro primo approccio con l'ultimo atto di questo prestigioso torneo.
Il percorso verso la finale a Indian Wells
La vittoria in semifinale conferma l'imbattibilità di Errani e Paolini durante l'intero torneo di Indian Wells. Le campionesse avevano già sconfitto tutte le avversarie presenti nel proprio girone eliminatorio, dimostrando una superiorità tecnica costante. La finale è fissata per domenica 15 novembre, momento in cui le atlete cercheranno di conquistare uno dei titoli più importanti del circuito femminile.Also readATP Finals Torino 2026: Zverev, Alcaraz e Medvedev pronti al via
La sfida per il trofeo con Siniakova e Townsend
A contendersi il titolo con la coppia italiana ci saranno Katerina Siniakova e Taylor Townsend. Le avversarie provengono dalla Repubblica Ceca e dagli Stati Uniti e sono state già sconfitte dalle italiane nella fase a gironi. Questo head-to-head precedente rappresenta un elemento psicologico a favore delle azzurre, che affrontano la finale con fiducia e slancio competitivo.
Orario della finale e dettagli trasmittivi
La gara finale inizierà stasera, domenica 15 novembre, non prima delle ore 22:10 secondo l'orario italiano. L'incontro sarà il secondo match programmato per la giornata, preceduto dalla finale di singolare tra Elina Svitolina e Mirra Andreeva, prevista per le 21:00. I tifosi potranno seguire l'evento in diretta televisione su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre, e sulla piattaforma Sky Sport Arena, canale 204.
Accesso digitale e diritti televisivi
Oltre alla copertura televisiva tradizionale, la finale sarà visibile tramite streaming su diverse piattaforme digitali. Gli abbonati potranno utilizzare supertennis.tv, l'applicazione SuperTennis+, Sky Go e NOW per seguire il match in diretta. Questa disponibilità multimodale garantisce ampia accessibilità al pubblico interessato a见证 l'epico confronto per il titolo delle Wta Finals 2026.
Get an alert when there is news on SportsFollow Sports