Wta Finals 2026: Errani e Paolini in finale a Indian Wells

Le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini vincono la semifinale a Indian Wells. Domani 15 novembre la finale di doppio femminile contro Siniakova e Townsend su SuperTennis.

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno raggiunto la storica finale del torneo di doppio alle Wta Finals 2026 di Indian Wells. Le campionesse azzurre, che portano con sé l'oro olimpico vinto a Parigi nel 2024, hanno superato le rivali nella fase eliminatoria con una prestazione dominante. Questo traguardo segna il primo accesso all'ultimo atto di questo prestigioso evento del circuito maschile e femminile di doppio.

Nella notte italiana, sul cemento di Indian Wells in California, la coppia italiana ha affrontato e battuto la cinese Hanyu Guo e la francese Kristina Mladenovic. Il punteggio finale ha visto le azzurre imporsi con sicurezza con due set consecutivi, precisamente 6-3 e 6-4. L'andatura di gara ha evidenziato una preparazione tattica affinata e una solidità mentale rara, fondamentali per approdare alla contesa finale.

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Perfetto percorso verso la finale

Prima di affrontare le semifinaliste, Errani e Paolini avevano già dimostrato la loro superiorità vincendo tutte le partite del girone eliminatorio. La squadra italiana è rimasta imbattuta per l'intero svolgimento del torneo, confermando la loro posizione di top favoritas per il titolo. La vittoria in semifinale rappresenta il coronamento di un percorso tecnico impeccabile, che le ha portate a competere per uno dei trofei più prestigiosi del calendario tennistico.

Dialetto alla finale di domenica

La grande finale delle Wta Finals 2026 di doppio è fissata per stasera, domenica 15 novembre. La partita partirà non prima delle 22:10 ora italiana, posizionandosi come secondo match della giornata sportiva. Il palinsesto prevede che la sfida italiana si svolga subito dopo la conclusione della finale del singolare, in cui si confronteranno Svitolina e Andreeva al via alle 21:00. Questa collocazione temporale sottolinea l'importanza centrale assegnata all'evento televisivo.

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Le sfidanti e le precedenti vittorie

A contendersi il trofeo con le campionesse italiane ci sarà la coppia formata dalla ceca Katerina Siniakova e dall'americana Taylor Townsend. Le avversarie sono già note agli azzurri, in quanto sono state battute durante la fase a gironi del torneo. Questo head-to-head rappresenta un punto di forza psicologico per la squadra italiana, che potrà basarsi su una conoscenza approfondita delle dinamiche di gioco delle rivali.

Come seguire la diretta in tv e streaming

La trasmissione della partita sarà disponibile in diretta televisiva in chiaro su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre. Per gli abbonati ai servizi pay tv, la copertura sarà garantita da Sky Sport Arena, identificato come canale 204. Inoltre, la diretta streaming sarà accessibile tramite piattaforme digitali come supertennis.tv, l'app SuperTennis+, Sky Go e NOW, garantendo ampia fruibilità per il pubblico italiano.