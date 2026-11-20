Rowenta presenta X-Clean Vision Pro, nuova lavapavimenti con illuminazione blu e schermo 3D. Aspirazione 20.000 Pa e auto-pulizia a 85 gradi per una pulizia profonda.

Rowenta ha ufficialmente introdotto sul mercato il modello X-Clean Vision Pro, un innovativo dispositivo di pulizia progettato per risolvere le difficoltà comuni legate alla rimozione dello sporco dai pavimenti domestici. Questo apparecchio rappresenta l'ultima evoluzione nella categoria degli aspirapolvere lavapavimenti, integrando soluzioni tecnologiche avanzate che mirano a semplificare le operazioni quotidiane per gli utenti.

Vision Detect Pro migliora la visibilità dello sporco

La caratteristica distintiva di X-Clean Vision Pro è l'integrazione della tecnologia Vision Detect Pro, un sistema specifico che facilita notevolmente la visibilità delle impurità presenti sui diversi tipi di superficie. L'illuminazione blu, caratterizzata da un angolo di visuale di 140 gradi, viene utilizzata per mettere in evidenza polveri fini, detriti e tracce di sporcizia che solitamente passerebbero inosservate.

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Questa funzionalità consente all'utente di eseguire una pulizia con una precisione superiore, identificando le aree che richiedono un'attenzione particolare. La combinazione di questa illuminazione specifica con le capacità di aspirazione permette di garantire un risultato igienico e completo, adattandosi a diverse esigenze domestiche.

Interfaccia LCD e guida interattiva per l'utente

L'unità è dotata di uno schermo LCD di nuova generazione, progettato specificamente con animazioni 3D per guidare l'utente attraverso le varie fasi del processo di pulizia. Questo elemento visivo non è solo decorativo, ma funzionale, offrendo indicazioni chiare e immediate su come gestire il dispositivo.

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Grazie alla regolazione in tempo reale delle impostazioni e alle modalità di pulizia dinamiche, il dispositivo si adatta automaticamente alle condizioni del pavimento. Il sistema include inoltre avvisi di manutenzione e una guida passo dopo passo, elementi tutti pensati per rendere l'esperienza di utilizzo più semplice e intuitiva per tutti gli utenti.

Performance tecniche e autonomia del dispositivo

X-Clean Vision Pro esegue simultaneamente le funzioni di aspirazione e lavatura, offrendo una soluzione 2 in 1 definita facile e potente. La forza di aspirazione è stata calibrata a 20.000 Pa, garantendo una rimozione efficace delle particelle più incorporate nei pavimenti.

Inoltre, il sistema di strofinatura operativa raggiunge una frequenza intensiva di 530 giri al minuto, ottimizzando la rimozione delle macchie ostinate. Il modello è idoneo per la pulizia di pavimenti con una superficie totale fino a 350 metri quadrati, offrendo un'autonomia di funzionamento fino a 60 minuti, specificamente quando si utilizza la modalità Eco.

Design ergonomico e gestione dei serbatoi

La struttura del dispositivo presenta un design piatto con inclinazione a 180 gradi, una caratteristica che consente al prodotto di entrare facilmente sotto mobili bassi e divani. L'altezza minima di 14 cm garantisce l'accesso a zone domestiche spesso trascurate a causa della difficoltà di movimento degli elettrodomestici tradizionali.

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Il sistema include una rotazione a 100 gradi e un meccanismo di auto-propulsione, elementi che riducono significativamente lo sforzo fisico necessario per spingere l'apparecchio. Per quanto riguarda la gestione dei liquidi, il serbatoio dell'acqua pulita ha una capacità di 0,8 litri, mentre il contenitore per l'acqua sporca offre una capienza di 0,62 litri.

Manutenzione automatizzata e sistemi anti-groviglio

Il sistema anti-groviglio è stato implementato per limitare le ostruzioni causate da capelli lunghi o peli di animali domestici, favorendo il mantenimento costante dell'efficienza del rullo di pulizia. Questa funzione riduce la necessità di interventi manuali frequenti durante l'uso.

Al termine della sessione di pulizia, la manutenzione di X-Clean Vision Pro diventa completamente automatizzata. Il dispositivo esegue un lavaggio in profondità con un solo clic e offre due modalità di asciugatura automatica a 85 gradi Celsius. È disponibile un ciclo flash di 8 minuti per un'asciugatura rapida e un ciclo silenzioso di 30 minuti per un trattamento più approfondito.