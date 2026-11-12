X Factor 2024, Teo Bok eliminato: il verdetto di Francesco Gabbani e Irama

Teo Bok è stato il primo artista eliminato nella squadra di Francesco Gabbani ad X Factor 2024. Scopri i dettagli dello show del 12 novembre e le reazioni.

Il Live Show 4 di X Factor, trasmesso nella sera del 12 novembre su Sky e in streaming su NOW, ha segnato un momento di svolta per la squadra guidata dal cantautore Francesco Gabbani. Tra le eliminatorie anticipate, il nome sorto inaspettato è stato quello di Teo Bok, artista che aveva sostituito Alice nella rosa dei concorrenti di Gabbani, diventando un vero e proprio idolo del web grazie alle sue performance precedenti.

La eliminazione di Teo Bok

La decisione del giudice Francesco Gabbani di eliminare Teo Bok è stata definita come la sua scelta più difficile durante l'intero percorso del talent show. Nonostante l'artista fosse considerato un punto di riferimento per il suo pubblico online, il verdetto finale ha portato alla chiusura della sua esperienza nel programma. Questo evento rende la squadra di Irama il primo gruppo di giudici a rimanere senza artisti in gara, creando un vuoto significativo nelle dinamiche del competition.

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La dinamica delle eliminatorie

Le regole della Giostra hanno imposto una procedura rigorosa per determinare le sorti dei concorrenti. I dieci artisti in gara hanno avuto a disposizione un minuto ciascuno per esibirsi sul palco durante questa fase preliminare. Nella seconda parte della lunga notte dedicata alla tripla eliminazione, i concorrenti hanno eseguito nuove cover, con i tre classificati al terzultimo e ultimo posto che sono finiti in ballottaggio diretto di fronte alla giuria.

Per salvarsi, era necessario ottenere il voto favorevole di tre dei quattro giudici. Se il quorum non era raggiunto, il concorrente veniva immediatamente eliminato. Questo meccanismo ha aggiunto una tensione particolare alle serate, costringendo i giudici a prendere decisioni complesse basate non solo sul merito artistico, ma anche sulla capacità di convincere i colleghi della giuria.

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Le posizioni della giuria

Francesco Gabbani ha giustificato la sua decisione facendo riferimento alle assegnazioni musicali e alle caratteristiche vocali degli artisti. Ha citato gruppi come i Placebo e i My Chemical Romance come riferimenti interessanti per la sua squadra, suggerendo che le dinamiche indietrock influenzano il suo giudizio estetico. Tuttavia, ha anche ammesso che artisti come Manu, pur essendo arrivati dopo un ballottaggio superato per il rotto della cuffia, rischiano di confondersi nel mucchio senza lasciare il segno definitivo nella Giostra.

Nonostante la perdita di Teo Bok, Gabbani continua ad avere in squadra elementi di alto profilo. Tra i sopravvissuti spicca Camilla Guerini, descritta come la cantante con il più grande potenziale di tutto il programma. La sua presenza rappresenta una speranza concreta per recuperare terreno nella classifica generale e nelle successive fasi della competizione.

Il contesto musicale e le cover

Oltre alle dinamiche interne alle squadre, lo show ha proposto esecuzioni di brani storici che hanno catturato l'attenzione del pubblico. Tra le cover eseguite, si è distinta quella tratta dalla canzone di Pino Donaggio, presentata a Sanremo nel 1965. Questo brano, diventato un classico del repertorio italiano, è stato scelto e interpretato anche da artisti di calibro internazionale come Elvis Presley, Cher e Gianna Nannini.

L'esecuzione di Faouzia di questo brano ha aggiunto un tocco di modernità a un classico intramontabile, dimostrando la versatilità dei concorrenti rimasti in gara. La capacità di reinterpretare questi successi storici rimane un elemento cruciale per dimostrare la maturità artistica e la resistenza alla pressione del televoto nei passaggi successivi del programma.