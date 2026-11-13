X Factor 2024, tre eliminati in diretta: addio a Manu, ALÌA e Scraffs

X Factor chiude la serata con tre salvezze e tre eliminazioni immediate. Ecco i dettagli sulle uscite di Manu, ALÌA e Scraffs dal talent show di Sky.

La serata del talent show di Sky ha riservato sorprese e tensioni, con una formula che ha ricordato più una selezione naturale che un semplice programma di intrattenimento. Alla fine non è rimasto solo un vincitore in miniatura, ma tre eliminazioni in un colpo solo hanno rappresentato una dose necessaria di adrenalina per gli spettatori. Comprendere il regolamento della puntata è stato paragonato al seguire la ricetta del risotto di Gualtiero Marchesi: sembra facile da eseguire, ma nasconde una complessità operativa non indifferente per giurie e pubblico.

Le dinamiche del voto e le polemiche

L'apertura con la manche "giostra" è stata definita spettacolare, ma è nella seconda manche che si è entrati davvero nel vivo della competizione. Soprattutto grazie a Jake La Furia, l'unico giudice in grado di portare sempre un po' di piccante in questa stagione di X Factor. La giuria ha dovuto affrontare una situazione delicata in cui le decisioni sembravano dettate più dalla strategia che dalla pura performance artistica.

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Un esempio lampante è stata l'esibizione di Manu, che non ha fatto una brutta figura ma ha riuscito almeno a far litigare Jake La Furia e Paola. Questa dinamica ha dimostrato come il vote sia stato soprattutto una dimostrazione di solidarietà, dove ogni settimana i concorrenti devono avere a che fare con meccanismi simili a una specie di tortura medievale. Francesco, non mollare! È stata l'invocazione di molti tifosi che hanno visto ribaltare il tavolo, preferendo un giudice controverso a uno più prevedibile.

Il tributo a Gianni Morandi e i Mad-Dog

Un momento clou della serata è stato il tributo a Gianni Morandi, con una versione di "Scende la pioggia" che ha sorpreso tutti. Era veramente impossibile resistere a questa cover, che aveva fatto sperare in un intervento sorpresa dell'icona della canzone italiana. Si sperava che, a un certo punto, Gianni Morandi comparisse sul palco vestito da rocker, pronto a spaccare una chitarra elettrica insieme ai Mad-Dog. Un'immagine che non si è realizzata, ma che ha aggiunto pepe alla serata.

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I Mad-Dog, con la loro versione punk, hanno dimostrato di essere in forma e di giocare quasi un campionato a parte. Magari non avranno successo mainstream, chi se ne frega, ma sanno fare musica con una passione contagiosa. La loro esibizione è iniziata un po' sottotono, come un Capodanno senza petardi. Poi è arrivato il ritornello e si sono visti i fuochi d'artificio, confermando che la loro energia è ancora intatta nonostante la distanza dalla popolarità di massa.

L'addio di Manu, ALÌA e Scraffs

Nonostante la qualità complessiva della gara, tre artisti hanno dovuto dire addio a X Factor. Manu, evidentemente non ancora pronto per un palco del genere, è uscito dal programma. Il suo canto di "Va bene, va bene così" ha chiuso la sua esperienza, anche se non va bene così proprio per niente per chi lo sosteneva. La sua eliminazione è stata una sorpresa per molti, vista la consistenza della voce.

Anche ALÌA, ancora acerba ma con un possibile futuro nel pop italiano, ha dovuto lasciare la competizione. È la classica concorrente con una voce straordinaria, che tutti danno per vincitrice e che poi, alla fine, arriva seconda o viene eliminata precocemente. "Che noia, che barba, che noia, che noia", come diceva Sandra Mondaini, ha riassunto il sentimento di delusione di molti fan che vedevano in lei una promessa non realizzata.

Gli Scraffs, che probabilmente staranno meglio lontani dalla televisione, sono stati eliminati facendo l'unica cosa che sanno fare: il punk. Questo Paese evidentemente non è ancora pronto per (ri)scoprire il punk, o qualcosa che vagamente gli somigli. La loro uscita è stata accompagnata dal rammarico di chi avrebbe voluto vederli evolversi in un contesto meno giudicante e più aperto alle sperimentazioni sonore.

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Giudizi critici e prospettive future

Giacomo Calò è emerso come il classico artista che ti fa pensare: "Amazza, come canta bene questo". E poi non ti ricordi mai come si chiama. La sua eliminazione, o forse la sua permanenza, dipende dalle dinamiche successive, ma resta un nome da monitorare con attenzione. Lasciamo perdere il paragone con Jim Morrison, perché (quasi) nessuno potrebbe minimamente reggere il confronto. Ma è come se cantasse sempre la stessa canzone da quattro puntate. Liberatelo! È stata la richiesta di chi voleva vedere una maggiore varietà nel suo repertorio.

La sua dolcezza con i concorrenti è sempre esemplare, e per una volta, forse, riusciamo a non rimpiangere Alessandro Cattelan come conduttore principale. Detare il ritmo di questa puntata e, soprattutto, sopportare i giudici non era facile. La sua presenza ha bilanciato le asprezze della giuria, garantendo una conduzione professionale. Alla fine riesce a scontrarsi pure lui con Jake La Furia. Meglio tardi che mai, ha commentato il pubblico, apprezzando la crescita del conduttore nel gestire le tensioni in studio.

Questa esibizione è da vietare ai minori, ma solo perché potrebbe bloccare la crescita dei nostri bimbi, già abbastanza preoccupati dagli allarmi bomba nelle scuole degli ultimi giorni. Il talento, la competizione e la critica sociale si sono mescolati in un cocktail unico, lasciando il pubblico con il senso diIncompletezza di chi ha visto tre talenti usciti troppo presto. La prossima puntata promette ulteriori sorprese, con la speranza che i giudici tornino a concentrarsi sulla musica e non solo sulla strategia.