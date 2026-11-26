X Factor 2026: Alex Fontana in finale, Calò e Le Distanze in finale
La semifinale di X Factor 2026 vede Alex Fontana qualificarsi direttamente. Calò e Le Distanze avanzano. Ecco le pagelle dettagliate della serata.
Giacomo Calò e Le Distanze si contenderanno la vittoria giovedì 3 dicembre all' Unipol Forum di Assago nella finale di X Factor 2026. Alex Fontana conquista il voto più alto della serata e vola direttamente in finale senza affrontare la seconda manche. I Mad-Dog indossano finalmente i vestiti da grandi occasioni.
Alex Fontana ottiene la qualificazione diretta
Alex Fontana si conferma il nostro favorito in questa edizione. Ottiene il voto più alto della serata ottenendo un punteggio di 9. Questa prestazione garantisce l'accesso immediato alla finale senza dover affrontare la seconda manche. Il cantante elimina ogni dubbio sulla sua superiorità tecnica.Also readTrend Moda Inverno 2026: Il Cardigan a Trecce Trionfa nella Stagione 2026/2027
Analisi delle esibizioni e pagelle dettagliate
Le Distanze urlano troppo ottenendo un punteggio di 4,5. Tornano a perdersi nella propria teatralità perdendo equilibrio. Il gruppo deve lavorare sulla coerenza del messaggio musicale. Alex Fontana cerca rivali dimostrando grande controllo scenico.
Giacomo Calò e Teo Bok tra emozioni e incertezze
Giacomo Calò dimostra che una grande voce può emozionare anche sottovoce. La sua interpretazione raffinata conquista il pubblico presente. Teo Bok sembra ancora un ottimo intrattenitore in cerca di un'identità musicale. Dimentica il principio del less is more nelle sue performance.
Altre voci e prospettive future
Patrizia Napolano continua a impressionare per la potenza vocale. Non riesce tuttavia a convincere altrettanto sul piano interpretativo. La competizione si farà sempre più serrata in finale. Tutti i candidati devono migliorare l'equilibrio scenico.
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