X Factor 2026: i giudici e le aspettative

Il programma televisivo X Factor 2026 presenterà un nuovo cast di giudici, tra cui Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, che si uniranno a Irama. Il programma si aspetta di inserire gli artisti nel mercato mainstream, ma le aspettative sono basse. Non si aspetta nulla di nuovo o di stimolante.

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