X Factor 2026: Le reazioni dei giudici e le nuove eliminazioni

Scopri le critiche e i complimenti dei giudici di X Factor 2026. I dettagli sulle performance, le decisioni emotive e il calendario per le prossime eliminazioni live.

Il talent show musicale condotto su Sky Uno sta continuando a generare dibattiti accesi tra i giudici durante le esibizioni della Last Call. Francesco Gabbani, Jake Oliver e Irama hanno valutato i brani dei concorrenti, evidenziando sia pregi tecnici che criticità comunicative. Le reazioni sono state spesso contrastanti, rivelando la difficoltà di bilanciare l'empatia con le esigenze tecniche richieste dal programma.

Valutazioni tecniche e critiche musicali

Francesco Gabbani ha espresso un giudizio misto, definendo il brano eseguito come leggero ma profondo. Il cantante ha riconosciuto che la concorrente ha retto bene la comunicazione, compensando alcune nuvolette tecniche relative all'intonazione. Tuttavia, ha ricordato un episodio precedente in cui Gabbani stesso criticava l'uso delle sequenze, pur poi inserendole nelle esibizioni dei suoi Scraffs, creando un paradosso stilistico che ha generato confusione.

Also read Elezioni midterm 2026, il primo senatore gay e il primo musulmano: i risultati 'storici'

D'altra parte, Jake Oliver si è mostrato più critico verso alcuni interpreti. Ha definito Gabbani un po' paraculo, suggerendo che forse il giudizio è influenzato dal suo aspetto fisico o da scelte musicali troppo slavate. Per Jake, manca la presenza scenica e l'energia spontanea delle prime esibizioni, elementi fondamentali per distinguersi nella competizione attuale del programma televisivo.

Posizioni dei giudici e dinamiche di squadra

Irama ha mandato involontariamente al massacro un gruppo di giovanissimi e ottimi musicisti. Secondo la cantante, togliere l'aspetto scintillante e teatrale ha privato i ragazzi della loro energia naturale. Questa scelta ha sollevato polemiche sulla direzione artistica imposta, con il rischio di appiattire personalità forti in favore di una standardizzazione che non rispetta la voce dei talenti emergenti.

Advertisement

Anche Jake ha commentato la performance di Daniel, definendolo un buon ritorno nonostante il muro del suono percepito. Il giudice ha suggerito un consiglio non rivelato al pubblico, indicando che la voce di Daniel è un punto di forza. Tuttavia, ha aggiunto di non identificarsi come giudice in senso tradizionale, ma come mentore, sottolineando la necessità di trovare la giusta collocazione artistica per ciascun concorrente.

Conseguenze e prossimi passi nel programma

La situazione è complicata anche per Patrizia, a cui Jake aveva scherzosamente augurato la laringite come unico ostacolo verso la finale. La cantante ha effettivamente sviluppato la laringite, un dettaglio che ha cambiato le dinamiche della gara. Nonostante ciò, il percorso dei concorrenti continua con il rewatch delle esibizioni e l'assegnazione di nuovi brani, mantenendo alta l'attenzione del pubblico.

La prossima live è prevista per giovedì 13 novembre alle 21.15, sempre su Sky Uno e in streaming su NOW. In questa puntata ci saranno ben tre eliminazioni, un numero significativo che aumenta la tensione. Il talent mostra come le scelte artistiche dei giudici abbiano un impatto diretto sul destino dei concorrenti, tra polemiche e momenti di grande emozione musicale.