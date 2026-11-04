X Factor 2026 Terzo Live Show: Jukebox Night con Fulminacci e i grandi classici

Anticipazioni del terzo Live Show di X Factor 2026 con tema Jukebox Night, esibizione di Fulminacci, Giorgia in conduzione e i dettagli sul verdetto finale.

Si prepara un terzo Live Show indimenticabile per X Factor 2026, segnato dall'attesissima Jukebox Night. Gli undici concorrenti superstiti della competizione si confronteranno con un repertorio che rievoca l'epoca d'oro della musica, spaziando dai classici di David Bowie ai Pink Floyd, fino all'intramontabile Rino Gaetano. L'atmosfera della serata sarà completamente immersiva, riportando in vita i colori e le sonorità degli anni Sessanta e Settanta, un decennio che ha rivoluzionato il panorama musicale mondiale.

Distribuzione delle manche e meccanismo di eliminazione

Gli undici concorrenti rimasti in gara saranno suddivisi in due distinct manche musicali. Al termine delle esibizioni, i partecipanti meno votati dal pubblico dovranno affrontare uno scontro finale drammatizzato. Il verdetto finale sulla permanenza in gara spetterà esclusivamente alla giuria, garantendo un giudizio tecnico e imparziale. In caso di spaccatura a metà tavolo tra i giudici, entrerà in gioco il temutissimo Tilt del pubblico, un meccanismo decisivo che assegnerà il potere di eliminazione direttamente agli spettatori.

Also read Ferrari, utile netto cresce del 13% nel terzo trimestre del 2026: stime riviste al rialzo

La conduzione di Giorgia e l'ospite speciale Fulminacci

La conduzione della serata è affidata a Giorgia, figura di spicco della musica italiana capace di guidare il pubblico attraverso le emozioni della diretta. A impreziosire la serata, oltre alle performances dei concorrenti, ci sarà un'esibizione speciale del cantautore Fulminacci. L'artista arriva a X Factor dopo i recenti trionfi al Festival di Sanremo e un tour completo di biglietti esauriti, portando con sé una carica artistica attuale e molto amata.

Advertisement

Le vicende umane dei giudici nel pre-show

L'attesa della diretta è stata scaldata da importanti aggiornamenti personali legati ai giudici. Giusina Battaglia ha rilasciato un annuncio commovente dopo la morte del marito, esprimendo il suo dolore: "Vivo un abisso". Ha tuttavia confermato la sua presenza in studio, dichiarando di tornare a lavorare per vivere. Anche Paolo Belli torna a essere presente dopo il dramma dell'incidente che aveva subito, spiegando di aver scelto il silenzio per rispetto ma di voler ricominciare, seppur con consapevolezza che nulla sarà come prima.

L'impatto culturale della serata musicale

La scelta di riproporre i grandi classici degli anni Sessanta e Settanta rappresenta un omaggio alla storia della musica. Questo formato Jukebox Night permette ai concorrenti di dimostrare la propria versatilità e capacità interpretativa su brani iconici. L'evento non è solo una competizione, ma un tributo collettivo ad artisti che hanno segnato un'epoca, creando un ponte tra generazioni di ascoltatori.