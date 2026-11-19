Analisi degli inediti di X Factor 2026. Le Distanze dominano con Missione di Soccorso. Brevi recensioni per Camilla, Teo Bok, Patrizia, Mad Dog e Giacomo Calò.

La fase degli inediti rappresenta lo spartiacque decisivo per i concorrenti di X Factor 2026. In questa specifica fase, gli artisti dimostrano la loro vera identità musicale, andando oltre le semplicicover. Solo in questo momento si comprende chi ha le carte in regola per costruire una carriera duratura e chi rischia di essere ricordato solo per la sua voce. Le esibizioni con brani originali cambiano spesso le gerarchie: chi brillava per perfezione tecnica può lasciare spazio a chi offre un'unicità originale.

Le Distanze dominano con Missione di Soccorso

Le Distanze sono la grande rivelazione di questa edizione e hanno confermato la loro superiorità con il brano Missione di Soccorso. Il loro inedito è considerato il migliore tra tutti, risultando riconoscibile, radiofonico e potente sia nel testo che nelle sonorità. Il gruppo mostra una coerenza perfetta con la propria identità artistica, migliorando anche rispetto alle cover cantate durante la serata di New York New York.

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Il brano è stato scritto dal gruppo Le Distanze insieme a Gianmarco Manilardi e OMÄR. La produzione è curata da Dani Galenda e Berry, conferendo al pezzo una struttura solida e memorabile. Si tratta di un titolo destinato a restare in testa all'ascoltatore fin dal primo ascolto, distinguendosi nettamente dalla concorrenza per la sua forza immediata e la qualità compositiva.

Voti per Camilla, Teo Bok, Patrizia, Mad Dog e Calò

Camilla ha presentato Siamo solo noi, un brano retrò e ballad che valorizza il suo talento vocale senza snaturare la sua immagine. La canzone è stata scritta da Riccardo Schiara e J4rk, con musica e produzione di Giordano Colombo. Sebbene non l'abbia scritta lei, il brano è coerente con la sua direzione artistica e potrebbe trovare spazio a Sanremo, ottenendo un voto positivo ma inferiore rispetto a quello di Le Distanze.

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Teo Bok ha proposto Believe Me, l'unico brano in inglese presentato dai concorrenti. Il pezzo, scritto con Andres Recio e prodotto da Olmo Zucca e Luca Pretolesi, rispecchia il suo universo musicale funky e danzereccio. Teo Bok mostra grande professionalità scenica, ma il brano forse manca di qualcosa per stupire veramente, risultando valido ma non eccezionale.

Patrizia presenta un brano in italiano e napoletano scritto da Antonio Mazzariello, Sofia Marsella, Enrico Esposito e Lorenzo Biscione, con testo di Glosie e produzione di Dani Galenda. Nonostante la potenza della sua voce, la canzone fatica a valorizzarla appieno. Manca una personalità precisa e una struttura musicale memorabile, dimostrando che il pezzo non riflette sufficientemente l'identità dell'artista.

I Mad Dog hanno cantato Pericolosa, un brano scritto da loro stessi insieme ad Andrea Bonomo e Naska, con musica e produzione di Giordano Colombo. Il risultato è acerbo e ricorda il pop-rock dei primi anni Duemila, in particolare i Finley. Il gruppo sembra ancora poco credibile nell'esecuzione e ha bisogno di definire meglio il proprio spazio nel panorama musicale italiano.

Giacomo Calò ha proposto A un passo da te, una ballad italiana scritta e musicata da Giuliano Sangiorgi. Il brano, che richiama Marco Mengoni, i Negramaro e Massimo Ranieri, è piacevole e ben costruito. Tuttavia, risulta un titolo sicuro nelle corde di Calò che non riesce a distinguersi realmente, rimanendo una canzone bella ma che non lascia un segno profondo.