La semifinale di X Factor Italia 2024 si svolge all'X Factor Arena con sei artisti che lottano per l'accesso alla finalissima del 3 dicembre all'Unipol Forum di Assago. Scopri le performance e i giudici.

La semifinale di X Factor Italia 2024 si è svolta nell'ambito dell'evento X Factor Arena, dove i sei concorrenti rimasti in gara si sono esibiti per conquistare un posto nella finalissima. Questa competizione decisiva ha visto i sei artisti affrontare una sfida musicale cruciale sotto gli occhi del pubblico e della giuria, stabilendo le sorti della prossima stagione del talent show.

La finalissima è fissata per giovedì 3 dicembre e si terrà presso l'Unipol Forum di Assago. In questa serata conclusiva, ogni concorrente presenterà un brano musicale unico, caratterizzato da arrangiamenti personali e accompagnato da una band dal vivo composta da otto elementi. Questa configurazione musicale aggiunge un livello di complessità e spessore sonoro alle esibizioni, permettendo agli artisti di mostrare non solo la propria voce, ma anche la capacità di interagire con una formazione strumentale completa.

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I giudici di X Factor Italia guidano la competizione

La squadra di Francesco Gabbani, uno dei quattro giudici del programma, è stata rappresentata da due artisti durante la semifinale. Giacomo Calò si è esibito con When a Man Loves a Woman, scegliendo la celebre versione di Michael Bolton per la propria interpretazione. Nello stesso team, Teo Bok ha proposto Faith di George Michael, dimostrando la versatilità del gruppo di Gabbani attraverso cover di grandi successi della musica pop internazionale.

Il team affidato a Irama, l'artista e giudice del talent, includeva Le Distanze e Patrizia. I Le Distanze hanno scelto Sweet Dreams (Are Made of This), basando la loro versione sulla rilettura industriale creata da Marilyn Manson. Patrizia, dal canto suo, si è cimentata in Je suis malade, eseguendo la versione interpretata da Lara Fabian, una scelta che ha evidenziato la propensione di Irama verso ballate emotivamente intense e tecnicamente difficili.

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Le esibizioni dei team di Jake La Furia e Paola Iezzi

Jake La Furia ha avuto un unico rappresentante nella semifinale, Alex Fontana, il quale ha portato in scena Champagne Supernova degli Oasis. L'interpretazione di un classico del rock britannico da parte di Fontana ha rappresentato l'unica esibizione del team di La Furia, puntando tutto sulla potenza emotiva di una delle canzoni più iconiche del gruppo britannico.

La squadra di Paola Iezzi era composta dai Mad-Dog, che si sono esibiti con Murder On The Dancefloor. La loro performance si è basata sulla versione indie-rock del brano originale di Sophie Ellis-Bextor, proposta dai Royel Otis. Questa scelta ha mostrato un approccio moderno e alternativo a un brano pop divenuto virale, adattandolo allo stile del gruppo italiano e cercando di distinguersi attraverso una reinterpretazione fresca e contemporanea.

Reazioni post-eliminazione e aspettative per la finale

Subito dopo la semifinale, alcuni artisti eliminati hanno condiviso le proprie riflessioni con la stampa. Camilla, dopo essere stata eliminata, ha espresso il desiderio di sapere se suo nonno sarebbe fiero di lei, suggerendo una profonda connessione personale con la sua partecipazione al programma. Le sue parole hanno toccato corde emotive, ricordando quanto il percorso artistico possa essere legato anche alla vita personale e ai ricordi familiari.

Altra artista eliminata, Alia, ha dichiarato che X Factor le ha dato sicurezza. Ha menzionato che la sua rondine, probabilmente un riferimento a una persona cara o a un simbolo personale, si emoziona a ogni età, aggiungendo che ora sogna di partecipare a Sanremo. Questa dichiarazione ha aperto uno spiraglio sulle aspirazioni future delle partecipanti, indicando che l'esperienza televisiva può essere un trampolino di lancio per altri progetti musicali di grande rilevanza nel panorama italiano.

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Anche Manu, un altro artista che ha lasciato la gara, ha commentato la propria eliminazione con un messaggio specifico: ha espresso il desiderio di rifare il ballottaggio, affermando che sebbene fosse uscito dall'arena, a Trabia aveva vinto lui. Questo commento ha sollevato interrogativi sul giudizio complessivo e sulle dinamiche competitive, evidenziando come ogni concorrente possa percepire la propria prestazione in modo diverso rispetto al verdetto finale. La strada verso il 3 dicembre a Assago resta quindi aperta solo ai sei finalisti, pronti a dare il massimo in questa ultima sfida.