L'intervista esclusiva di Camilla, 23enne di Rudiano, eliminata dal X Factor. Racconta la paura del giudizio, il rapporto con Paola Iezzi e il sogno di vivere di musica.

Camilla, la ventitréenne originaria di Rudiano in provincia di Brescia, ha lasciato il talent show X Factor al quinto Live Show dedicato interamente agli inediti. La giovane artista bresciana si è confidata in un'intervista con il quotidiano Leggo, descrivendo un percorso intenso e faticoso, caratterizzato da una forte autocritica e dalla paura costante di non essere all'altezza delle aspettative dei giudici e del pubblico.

Il terrore del giudizio e la fiducia in se stessa

Per Camilla, salire sul palco di X Factor rappresentava un atto di coraggio senza precedenti nella sua vita. Prima dell'esperienza televisiva, infatti, aveva cantato in pubblico soltanto una volta, durante una serata organizzata all'oratorio del suo paese. L'idea di esibirsi davanti a un pubblico vasto e a giudici affermati la terrorizzava, inducendola a prefigurarsi scenari catastrofici in caso di rifiuto o errore. Il rischio di essere giudicata era percepito come una forma di nudità emotiva totale.

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"Per me cantare davanti a qualcuno è come spogliarmi", ha affermato Camilla nell'intervista. Questa vulnerabilità la portava spesso ad annullarsi e a chiudere gli occhi durante le esecuzioni, un meccanismo di difesa adottato per gestire la paura. Nonostante questa timidezza iniziale, la cantante si definisce una persona estremamente analitica, sensibile e autoironica, capace di riflettere ossessivamente sui minimi dettagli delle proprie performance. Questa tendenza alla riflessione postuma era spesso ingiusta verso se stessa, trasformando ogni piccola imperfezione in un motivo di profondo disagio e agitazione.

La relazione con i giudici e Paola Iezzi

Un punto cruciale del percorso di Camilla è stato il rapporto con la coach Paola Iezzi. La giovane artista ammette di aver temuto di deludere Paola, temendo in particolare di non rendere giustizia al brano scelto e di non rispettare le aspettative della mentore. Questa paura derivava da una percezione di inadeguatezza che accompagnava ogni singolo step della competizione. Non solo, ma il giudizio di Giorgia era anch'esso fonte di forte ansia per la concorrente.

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Tuttavia, la realtà dei fatti si è rivelata molto più rassicurante rispetto alle paure immaginate. Paola Iezzi, descritta da Camilla come una figura sensibile, musicalmente colta e pragmatica, le ha trasmesso un forte senso di orgoglio e vicinanza. La coach si è detta molto contenta del percorso svolto dalla sua concorrente, rincuorando Camilla in un momento delicatissimo come l'eliminazione. Giorgia, dal canto suo, è stata ricordata con affetto per la sua disponibilità, la sua umanità e il supporto costante ricevuto in ogni occasione disponibile durante la manifestazione.

Il significato dell'inedito e la gratitudine

Nonostante l'eliminazione, Camilla guarda al suo cammino con consapevolezza e gratitudine. Ritiene che sia giunto il momento naturale per lei di lasciare la competizione, pur provando un po' di rammarico per non aver avuto la possibilità di cantare un brano di Adele durante la seconda manche. L'aspetto più prezioso dell'esperienza rimane la canzone inedta che ha presentato, un brano scritto da Riccardo Schiara e J4rk, con musica e produzione di Giordano Colombo.

Questa canzone è diventata il filo conduttore di tutto il suo percorso, racchiudendo il senso profondo del suo cammino artistico. Camilla spiega di fare musica per la musica di cui ha bisogno, cercando di immaginare ciò che avrebbe voluto sentire in passato e provando a comunicare questo stesso bisogno alle persone. Il messaggio del brano ha un valore enorme per lei, poiché rappresenta la sintesi delle sue fragilità, dei suoi progressi e della sua emotività. Anche riascoltando le proprie esibizioni, sebbene percepisca alcuni errori tecnici dovuti all'emozione, cerca di guardare alla performance con un occhio umano e benevolo.

Il futuro musicale e i progetti a Brescia

Ora che l'esperienza televisiva è conclusa, Camilla ha le idee chiare sul futuro. Il suo obiettivo principale è continuare a fare musica, cantare, scrivere e crescere artisticamente. Nonostante l'entusiasmo per la carriera musicale, non si sente ancora completamente tranquilla e riconosce l'importanza di portare a termine i suoi studi universitari, un impegno che ha intenzione di mantenere con serietà. Non esclude che la sua vita possa prendere strade diverse, ma la passione per la musica resta la direzione principale.

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La famiglia, in particolare le sue nonne, costituisce il suo pilastro fondamentale e il suo pubblico numero uno. Camilla nutre un forte desiderio di rivedere presto i familiari, che sono estremamente entusiasti e fieri dei suoi successi. Un pensiero ricorrente e commovente è rivolto al nonno scomparso, al quale augura di essere orgoglioso del traguardo raggiunto. Con la semifinale fissata per giovedì 26 novembre e la finalissima per giovedì 3 dicembre 2026 all'Alia, le energie di Camilla si concentrano ora sul consolidamento della sua identità musicale, pronta a portare con sé la sicurezza acquisita in televisione verso nuovi orizzonti, magari sognando già un futuro a Sanremo.