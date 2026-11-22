Manu racconta il dolore per l'uscita da X Factor e il desiderio di rifare il ballottaggio. Tra ricordi con Paola Iezzi e futuro musicale.

Manu, il cantante siciliano eliminato a un passo dal traguardo finale di X Factor, ha espresso il forte desiderio di rifare il ballottaggio, sostenendo di aver vinto la sfida con la sua città, Trabia. Nonostante l'uscita dal programma, l'artista ritiene di aver avuto la meglio in quella sfida cruciale, un'opinione che contrasta con il verdetto finale che lo ha visto fuori dalla gara.

Il dolore per l'uscita e il valore del ballottaggio

Manu ha ammesso che uscire a un solo passo dagli inediti fa male profondamente, ma il ritorno nella sua quotidianità è stato mitigato dal calore della famiglia. Sua madre e suo fratello erano presenti a tutte le puntate, offrendogli un sostegno fondamentale durante le serate live del talent show.

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Il momento dello shock del ritorno a casa e il riacquistare la normalità del telefono sono stati difficili da elaborare immediatamente. Tuttavia, l'abbraccio dei suoi cari ha addolcito il colpo, permettendogli di guardare alla esperienza con una prospettiva diversa e più serena.

Il rammarico principale non è tanto l'eliminazione in sé, quanto il non essere riuscito ad arrivare alla serata dedicata agli inediti. Manu nutriva la speranza di poter continuare il percorso e confrontarsi con un repertorio personale, opportunità che gli è stata negata dalla scelta della giuria.

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La sfida con Giorgia e la relazione con la giuria

Un momento particolarmente significativo per Manu è stato il ballottaggio, che gli ha offerto la possibilità di stare accanto a Giorgia per cinque minuti. Questo breve scambio lo ha portato a chiedersi se stesse davvero parlando con la famosa cantante, creando un legame speciale che conserva con grande affetto.

Riguardo alla giuria, Manu riconosce il valore di tutti i membri. In particolare, ha una stima elevata per Jake La Furia, definendolo un grande artista che lo fa morire dal ridere. Tuttavia, ammette candidamente di essere forse l'unico concorrente che non è riuscito a convincere totalmente il rapper.

Il rapporto con Paola Iezzi è stato altrettanto importante per la crescita dell'artista. Manu ha vissuto nel loft di X Factor un'esperienza simile a quella di trovare una seconda famiglia, grazie anche al supporto costante di Paola, che ha giocato un ruolo fondamentale nel suo percorso artistico all'interno del programma.

Progetti futuri e nuovi duetti musicali

Una volta usciti dal mondo dello spettacolo e dai riflettori di X Factor, Manu ha progetti chiari per il suo futuro musicale. La sua priorità assoluta è quella di far uscire le sue canzoni, concentrandosi sulla produzione e distribuzione del suo materiale autoriale.

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Oltre al lavoro solista, Manu nutre il desiderio di collaborare con altri artisti per allargare il suo orizzonte sonoro. Ha espresso specificamente l'intenzione di voler duettare con Chiello, un progetto che rappresenta per lui un nuovo obiettivo artistico da raggiungere nei mesi a venire.