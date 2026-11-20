La quinta puntata di X Factor su Sky Uno vede l'eliminazione di Camilla e il shock del pubblico per il fidanzato di Teo Bok, con critiche ai giudici e ai concorrenti.

La quinta puntata di X Factor trasmessa su Sky Uno ha offerto una panoramica contrastante tra esecuzioni musicali dimenticabili e momenti di forte impatto mediatico, culminati con l'eliminazione di Camilla e la confessione privata di Teo Bok.

L'episodio, caratterizzato da un mix audio iniziale discutibile, ha visto i giudici mantenere un tono generalmente benevolo nei confronti degli inediti presentati, nonostante la qualità variabile delle esibizioni.

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Analisi degli Inediti e Giudizi

Nella prima manche dedicata ai brani originali, i Mad-Dog e Le Distanze si sono distinti per la loro autenticità e personalità, contrapponendosi alle prestazioni di Camilla e Patrizia, le cui voci potenti non sono bastate a compensare la mancanza di carattere.

Giacomo Calò ha ricevuto critiche feroci per la sua interpretazione di Always di Bon Jovi, definita plastica e priva di sostanza, mentre il suo inedito è stato paragonato a una versione retrò di un brano di Justin Timberlake.

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Le Distanze hanno tentato di omaggiare Il mondo di Jimmy Fontana, ma la loro scelta di stravolgere eccessivamente la melodia originale ha innescato un acceso dibattito, con il giudizio del professore che questa volta risultava pienamente fondato.

Controversie e Svaligiamento Emotivo

Il programma è entrato nel vivo della polemica quando Irama e Paola Iezzi hanno intrattenuto il pubblico per interminabili minuti su una disputa teorica riguardante l'importanza dell'intonazione in relazione ai diversi generi musicali.

Questa discussione lunga e intricata, descritta come priva di concreto valore per la competizione, ha rischiato di annoiare gli spettatori, trasformando uno spazio musicale in un debate accademico poco coinvolgente per la massa.

Gli ospiti hanno avuto modo di contestarsi reciprocamente in modo animato, creando un clima di tensione che ha distratto dall'essenza stessa della gara canora e dalla valutazione delle performance artistiche.

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Eliminazioni e Shock in Diretta

Al termine del televoto, è stata eliminata Camilla, la grande voce dell'oratorio, dopo aver perso il ballottaggio contro Teo Bok, che si è rivelato non in splendida forma vocale ma preferito dal pubblico.

Tuttavia, il momento più sconvolgente della serata è giunto quando Teo Bok ha annunciato in diretta di essere fidanzato, lasciando l'Italia basita e smontando l'immagine che il pubblico si era costruito di lui come concorrente single.

I Mad-Dog, nonostante un rischio iniziale con Psycho Killer dei Talking Heads, hanno recuperato mostrando solidità, mentre Giacomo Calò ha continuato a suscitare perplessità con le sue scelte interpretative.