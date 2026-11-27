Analisi dettagliata della semifinale di X Factor: Sayf e Alex Fontana in finale, eliminati Le Distanze, Teo Bok e altri. Ecco le reazioni dei giudici.

La semifinale del talent show musicale X Factor, condotta da Paola Iezzi, ha visto l'accesso in finale di due artisti distinti per stile e percorso: Sayf e Alex Fontana. Il risultato del ballottaggio ha sancito l'eliminazione di Le Distanze, Teo Bok, Giacomo Calò, Patrizia e un altro concorrente rimasto anonimo nel testo originale, chiudendo la stagione per questi artisti. Paola Iezzi, pur non essendo tecnicamente la miglior conduttrice televisiva italiana, ha dimostrato una grande empatia con il pubblico e i concorrenti, confermandosi la conduttrice adatta al programma in questa edizione.

La prestazione vincente di Sayf

La performance più apprezzata dalla critica e dal pubblico è stata quella di Sayf, arrivato secondo all'ultima edizione del festival di Sanremo. Egli ha aperto la puntata con una cover di "Nun te reggae più" di Rino Gaetano, un brano considerato un capolavoro che descrive l'Italia contemporanea. Rino Gaetano, quando compose il brano, aveva 27 anni, un'età che lo avrebbe reso anagraficamente un candidato adatto a un talent show odierno, sebbene i tempi fossero diversi. La selezione di questo brano ha segnato un momento chiave della serata, distinguendosi per la qualità musicale e l'interpretazione emotiva.

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Qualifica di Alex Fontana agli Oasis

Alex Fontana ha festeggiato il passaggio in finale con l'esecuzione di "Champagne Supernova" degli Oasis, un gruppo leggendario della storia del rock britannico. Affrontare brani di questo calibro, come quello dei fratelli Gallagher, è spesso considerato una missione impossibile per la difficoltà intrinseca e le aspettative del pubblico. Nonostante la performance non sia stata definita memorabile dai commentatori, il voto dei giudici o del pubblico ha comunque permesso ad Alex Fontana di volare subito in finale, superando la competizione con un'efficacia che alcuni hanno definito semplicemente fortuna o "botta di culo".

Eliminazione di Le Distanze e Teo Bok

Le Distanze e Teo Bok, che avevano accolto con ottimismo il sogno di raggiungere la finalissima, sono stati costretti a fermarsi a un passo dal traguardo, vedendo terminare la loro avventura in questo episodio del programma, similmente a quanto accaduto a Miss Italia in altri contesti. Le Distanze ha proposto una versione di "Sweet Dreams" che è stata paragonata, per l'impatto vocale, a una esecuzione di Marilyn Manson o a quella di un parente ebreo durante un matrimonio. La pronuncia in francese non era perfetta, ma nemmeno quella di una bambina di quinta elementare, risultando insufficiente per superare il ballottaggio.

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Altre esibizioni e reazioni critiche

Giacomo Calò si è trovato in difficoltà durante la sua esibizione, eseguendo "When a Man Loves a Woman" in stile Michael Bolton e "Una lunga storia d'amore" di Gino Paoli. La sua interpretazione di Gino Paoli è stata paragonata a quella di Tiziano Ferro, generando un giudizio misto tra il buon gusto e la mediocrità tecnica. Un altro concorrente, il cui nome non è esplicitato ma che è legato a Ricky Martin, ha cantato e ballato in modo da ricordare uno spogliarellista di Las Vegas, causando disagi alla psicologa del conduttore per il ritorno di fantasmi infantili. Patrizia, infine, ha svegliato i vicini anziani con un acuto durante la registrazione, costringendo a scuse per l'alta intensità del volume.

Impatto politico e ruoli dei giudici

La semifinale ha assunto anche una dimensione politica quando un concorrente ha citato Corrado Augias e Antonio Gramsci, eventi che hanno reso storica la serata e suggerito a un osservatore che la sinistra italiana dovrebbe ripartire da figure come Paola Iezzi, sebbene in senso scherzoso. Il contesto televisivo è stato accostato a dinamiche politiche esterne, come il ritorno combattivo del primo ministro spagnolo dopo delusioni precedenti, con sintonia sul Frente Ampio per i diritti sociali e il welfare, contro il sessismo delle destre. Tuttavia, il focus principale è rimasto sulla qualità musicale e sull'empatia della conduzione di Paola Iezzi, che ha permesso al programma di mantenere alto l'interesse del pubblico fino alla sera della finale.