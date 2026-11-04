X Factor, Veronica Bruganelli elimina Jake La Furia e punta a Sanremo

Veronica Bruganelli, eliminata nel secondo live di X Factor, riflette sulla sua esperienza con il mentore Jake La Furia e svela i suoi progetti futuri musicali.

Veronica Bruganelli, ventenne originaria di Urbino, ha terminato la sua avventura nel talent show di Sky Italia durante il secondo live. Nonostante l'eliminazione improvvisa che l'ha vista persa contro il percorso autoriale del suo rivale, l'artista non nutre rimpianti. Ha definito l'esperienza un mix di emozioni intense, sottolineando la profonda gratitudine per l'opportunità vissuta.

Veronica Bruganelli e l'eliminazione emotiva

La studentessa di Scienze della Comunicazione, allieva dell'Accademia Artisti a Roma, ha confessato che le lacrime versate dopo il verdetto della giuria sono state dettate dalla nostalgia più che dalla delusione. Vivere con altre venti persone all'interno del loft le ha fatto capire di aver fatto parte di una famiglia unita da un sogno comune. La musica 24 ore su 24 ha richiesto il massimo impegno, rendendo il distacco improvviso dal gruppo particolarmente difficile.

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Tuttavia, Veronica esprime un senso di felicità predominante rispetto alla tristezza. L'adattamento alla nuova vita e la costruzione di legami profondi con i compagni di viaggio hanno rappresentato un cambiamento trasformativo. Il distacco da questa routine intensa lascia un vuoto, ma il ricordo dell'esperienza prevale sulle emozioni negative del momento.

La dinamica con Jake La Furia

Al centro della narrazione c'è l'alchimia creativa nata con il mentore Jake La Furia. Veronica ha descritto il rapporto come perfetto, privo di gossip e basato su una sincera empatia. Il mentore è apparso super simpatico, riuscendo a vedere la sua vera essenza e il suo lato umano, andando oltre la semplice prestazione vocale. Questa connessione emotiva ha permesso alla giovane artista di esprimersi con la massima spontaneità.

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Nessuna simpatia è emersa nelle dinamiche esterne, ma il focus è rimasto sull'equilibrio necessario all'interno del gruppo. L'attenzione era rivolta esclusivamente alla musica e al rispetto reciproco tra i partecipanti. Questo approccio ha contribuito a creare un ambiente di lavoro sereno, fondamentale per la crescita artistica di Veronica durante la competizione.

I rimpianti artistici e l'impegno vocale

L'unico piccolo rammarico espresso da Veronica riguarda la mancata emersione di tutte le sue sfaccettature soul. Crede che il tempo a disposizione non sia stato sufficiente per mostrare l'intera gamma delle sue capacità. Durante il primo live, ha portato un tributo a un brano che percepisce come troppo tranquillo rispetto alle sue reali potenzialità vocali, senza offrire abbastanza margine per spaziare artisticamente.

Ha spiegato che alzare la tonalità del brano avrebbe snaturato l'interpretazione originale, preferendo rimanere fedele alla visione musicale scelta. Questa decisione riflette un approccio maturo alla costruzione del repertorio, privilegiando l'integrità artistica rispetto alla semplice spettacolarizzazione vocale. L'obiettivo è stato mantenere la coerenza con la sua identità musicale emergente.

Progetti futuri e supporto familiare

Il progetto musicale di Veronica si orienta ora verso la scrittura e la collaborazione con altri artisti. La sua formazione universitaria nel journalism le serve come funzionale supporto alla sua arte, unendo studio e pratica professionale. Il sogno proibito è un duetto con i suoi idoli musicali, ma nutre un'ambizione più grande e riservata da pronunciare con sacra umiltà.

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Il tifo per la sua carriera proviene dalla famiglia, in particolare dalla madre e dall'immancabile nonna. Un momento memorabile è stato l'elogio del padre, una persona seria, che le ha detto di essere fiero di lei dopo l'eliminazione. Questa approvazione ha commosso Veronica, ricordandole che i suoi successi sono condivisi anche dai genitori, creando un forte legame emotivo che supera i limiti della competizione televisiva.