Xi Jinping a Pyongyang per rafforzare l'asse con la Corea del Nord: la denuclearizzazione scompare dal dialogo

Il presidente cinese Xi Jinping è in visita a Pyongyang per la prima volta dal 2019, cementando l'alleanza con Kim Jong Un in un momento in cui la Corea del Nord ha messo da parte la denuclearizzazione e rafforza i legami con Russia e Cina. L'incontro conferma la centralità di Pyongyang nel blocco anti-occidentale, mentre gli Stati Uniti restano ai margini.

Il leader cinese Xi Jinping è atterrato ieri a Pyongyang per la sua prima visita all'estero del 2026, un gesto che sottolinea la crescente solidarietà tra la Cina e la Corea del Nord in un contesto internazionale segnato da tensioni crescenti.

La scelta della capitale nordcoreana come prima destinazione dell'anno non è casuale: dopo il fallimento dei colloqui di Hanoi del 2019, la denuclearizzazione è scomparsa dall'agenda diplomatica, e Kim Jong Un ha ottenuto una centralità che gli permette di dettare le condizioni. Durante l'incontro, i due leader hanno celebrato l'importanza strategica delle relazioni bilaterali, senza menzionare la cosiddetta 'questione coreana' o i programmi nucleari di Pyongyang.

Xi ha offerto il suo sostegno personale al regime di Kim, promettendo un allineamento nello sviluppo economico nonostante le sanzioni internazionali, un segnale chiaro che la Cina intende rafforzare la sua influenza nella penisola come contrappeso agli Stati Uniti. L'asse tra Cina e Corea del Nord si inserisce in un più ampio riallineamento delle forze anti-occidentali, che include anche la Russia di Vladimir Putin.

La Corea del Nord ha tratto beneficio dalla cooperazione militare con Mosca, fornendo uomini e munizioni per la guerra in Ucraina in cambio di sostegno economico e tecnologico. Questo scambio ha permesso a Pyongyang di rilanciare la sua economia e di rafforzare la sua posizione negoziale, mentre gli Stati Uniti, sotto la presidenza Trump, restano a guardare, ancora scottati dal fallimento del 2019 e da quello con l'Iran.

La prospettiva di un nuovo incontro tra Kim e Trump appare remota: la Casa Bianca, dopo aver adottato la retorica del 'fuoco e furia', non sembra disposta a rischiare un altro insuccesso. Ma la visita di Xi non riguarda solo la geopolitica: a Pyongyang, Kim ha voluto mostrare i frutti del suo progetto di modernizzazione, noto come 'Pyonghattan'.

Negli ultimi anni, la capitale nordcoreana ha visto emergere vere e proprie 'zone di luce', simbolo di un sistema autoritario razionale che cerca di contrastare l'immagine di arretratezza del paese. Tuttavia, non tutto è cambiato: durante l'inverno tra il 2014 e il 2015, Pyongyang aveva affrontato una grave crisi energetica, con blackout che costringevano i residenti a evitare i piani alti degli edifici nuovi per mancanza di ascensori.

Oggi, grazie anche agli scambi con la Russia e alla riapertura di alcune rotte commerciali, la situazione è migliorata, ma le disuguaglianze restano profonde. La visita di Xi serve a legittimare il regime di Kim e a consolidare un'alleanza che, nonostante le antipatie personali tra i due leader, si fonda su interessi comuni: contrastare l'egemonia americana e ridefinire l'ordine mondiale





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