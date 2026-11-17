Xi Jinping all'APEC 2026 chiede libero scambio dopo nuove restrizioni USA sui chip AI. Tensioni con Washington e incontri con Putin e Trump a Shenzhen.

Il Presidente cinese Xi Jinping ha tenuto un discorso di apertura cruciale mercoledì 18 novembre 2026 durante il vertice dei CEO dell' APEC 2026, tenutosi a Shenzhen, nella provincia del Guangdong. In un momento di crescente tensione geopolitica, Xi ha invitato i leader mondiali a sostenere un commercio libero e aperto, eliminando le barriere agli investimenti internazionali. Il suo intervento si colloca in un contesto delicato, proprio in vista degli incontri bilaterali previsti con i suoi omologhi statunitensi e russi.

Le parole di Xi Jinping giungono immediatamente dopo l'annuncio da parte di Washington di ulteriori restrizioni all'accesso della Cina ai chip avanzati per l'intelligenza artificiale, prodotti da aziende come Nvidia. Queste nuove misure possono complicare ulteriormente la già fragile tregua commerciale tra le due superpotenze. Pechino ha dichiarato di essere pronta a rispondere a queste sanzioni, ribadendo la propria posizione di resistenza alle pressioni occidentali.

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Xi ha dichiarato che è fondamentale sostenere con fermezza il sistema commerciale multilaterale basato sulle regole, con l'Organizzazione mondiale del commercio al centro di questo sistema. Il leader cinese ha esortato a mantenere la stabilità e il regolare funzionamento delle catene industriali e di approvvigionamento globali. Ha posto una serie di domande retoriche sul modo in cui la regione Asia-Pacifico dovrebbe rispondere a un mondo in rapida e profonda evoluzione.

I partner commerciali occidentali hanno spesso criticato la Cina per aver registrato surplus commerciali annuali superiori a 1.000 miliardi di dollari. Secondo i critici, Pechino mantiene questi risultati attraverso politiche che sostengono il suo settore manifatturiero a scapito dei consumatori interni. Il governo cinese sostiene che il proprio modello di crescita sia appropriato per un'economia che sta ancora recuperando terreno rispetto alle nazioni più ricche del mondo.

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Washington, Bruxelles e altri attori internazionali esprimono preoccupazione per il dominio cinese sulle catene di approvvigionamento. Questi paesi ritengono che tale supremazia conferisca alla Cina un vantaggio geopolitico significativo. Inoltre, accusano Pechino di attuare politiche che minacciano direttamente le industrie e i posti di lavoro nei paesi occidentali, richiedendo una revisione delle pratiche commerciali attuali.

Oltre a Xi Jinping, altri leader mondiali erano presenti o in arrivo a Shenzhen per il vertice APEC. Il Presidente russo Vladimir Putin è arrivato durante la notte, dopo che l'Ucraina ha distrutto il ponte stradale Kerch, un colpo significativo alla sua guerra durata quattro anni. Il Presidente statunitense Donald Trump è previsto in arrivo più tardi mercoledì, dopo aver concluso riunioni con altri leader regionali a Manila. Le parti hanno impegni diplomatici strategici imminenti.

I tre leader sono pronti per colloqui ad alta intensità giovedì, con all'ordine del giorno le guerre in Iran e Ucraina. I punti di attrito come il commercio, l'intelligenza artificiale e le armi nucleari sono tra i temi centrali delle discussioni. Questo vertice rappresenta un momento cruciale per definire le dinamiche future delle relazioni internazionali e commerciali nel Pacifico e oltre.