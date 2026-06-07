Xi Jinping e Kim Jong Un: Cina e Corea del Nord unite contro l'egemonia

Il presidente cinese Xi Jinping ha ribadito l'impegno a rafforzare i legami con la Corea del Nord, annunciando che i due paesi collaboreranno per contrastare l'egemonia e ogni tentativo di revival militarista, in vista della sua visita a Pyongyang.

Il presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato che la Cina è determinata a rafforzare i legami con la Corea del Nord e che i due paesi lavoreranno insieme per contrastare l'egemonia e i tentativi di far rivivere il militarismo.

Le dichiarazioni sono state pubblicate lunedì sul quotidiano statale nordcoreano Rodong Sinmun, in occasione della visita di Xi a Pyongyang, la prima in sette anni. Xi ha sottolineato che la cooperazione tra Cina e Corea del Nord è una politica incrollabile di Pechino e che i due vicini intensificheranno gli scambi in tutti i settori per dare un forte impulso allo sviluppo delle relazioni bilaterali e alla salvaguardia di un ordine globale equo e giusto.

Nel suo commento, Xi ha affermato: 'Dobbiamo opporci all'egemonia, all'autoritarismo e a tutti i tentativi e le cospirazioni per far rivivere il militarismo che mettono a repentaglio la sicurezza e la stabilità regionale'. Ha inoltre promesso di collaborare con la Corea del Nord per promuovere un multilateralismo equo e ordinato e una globalizzazione economica inclusiva, a beneficio del mondo intero nel costruire una comunità dal destino umano condiviso.

Queste dichiarazioni arrivano in un momento in cui Pechino cerca di riportare Pyongyang nella sua orbita, dopo un periodo di relazioni congelate durante la pandemia di COVID-19. La visita di Xi a Pyongyang, prevista per due giorni, include colloqui con il leader nordcoreano Kim Jong Un. L'anno scorso, Xi aveva ospitato Kim e altri leader a Pechino per una massiccia parata militare, alla quale aveva partecipato anche il presidente russo Vladimir Putin.

Da allora, la Corea del Nord ha ripreso gli attraversamenti del confine con la Cina e ha aumentato gli scambi commerciali e diplomatici. L'incontro tra Xi e Kim rappresenta un segnale importante per la regione, in un contesto di tensioni globali e di competizione tra grandi potenze. La Cina si propone come mediatrice e sostenitrice di un ordine mondiale multipolare, in contrapposizione all'egemonia statunitense.

Le dichiarazioni di Xi riflettono la volontà di Pechino di rafforzare l'asse con Pyongyang, non solo per ragioni di sicurezza regionale, ma anche per proiettare un'immagine di unità tra i paesi contrari all'unilateralismo. La Corea del Nord, dal canto suo, cerca sostegno economico e politico dalla Cina per far fronte alle sanzioni internazionali e alle difficoltà interne. L'incontro tra i due leader potrebbe portare a nuovi accordi commerciali e a una maggiore cooperazione in ambito energetico e infrastrutturale.

Tuttavia, resta da vedere se la visita di Xi porterà a progressi concreti sul fronte della denuclearizzazione, tema caro alla comunità internazionale ma finora poco affrontato pubblicamente. In conclusione, la visita di Xi Jinping in Corea del Nord segna un momento cruciale per le relazioni bilaterali. La retorica contro l'egemonia e il militarismo, unita alla promozione del multilateralismo, indica che Cina e Corea del Nord intendono presentarsi come un fronte comune contro le pressioni esterne.

Restano aperti molti interrogativi sulle reali intenzioni di Pyongyang e sulla capacità di Pechino di influenzare le scelte del regime nordcoreano, ma l'incontro rappresenta un passo significativo verso un maggiore allineamento strategico tra i due paesi asiatici





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