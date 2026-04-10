Xi Jinping e la strategia del doppio binario: attesa cauta su Iran e manovre su Taiwan

Il leader cinese Xi Jinping naviga tra le complesse dinamiche internazionali, concentrandosi sulle relazioni Usa-Iran e intensificando le manovre diplomatiche su Taiwan, in un delicato equilibrio di interessi e strategie.

Xi Jinping , in un complesso scenario geopolitico che vede al centro le relazioni Usa- Iran , adotta una strategia di attesa e, contemporaneamente, intensifica i suoi movimenti diplomatici, focalizzandosi in particolare su Taiwan .

Alla vigilia dei colloqui di Islamabad, con la Cina che agisce dietro le quinte nel tentativo di influenzare le dinamiche tra Teheran e Washington, il presidente cinese ha incontrato Cheng Li-wun, figura di spicco del Kuomintang, il principale partito di opposizione taiwanese. Questo incontro, di forte valore simbolico, rappresenta un evento significativo, poiché segna la ripresa di un dialogo diretto tra Pechino e il Kmt, interrotto dal 2016. L'incontro, inoltre, cade in una data particolarmente rilevante, il 10 aprile, anniversario della firma del Taiwan Relations Act da parte degli Stati Uniti nel 1979, un atto legislativo che ha definito le relazioni tra gli Usa e Taiwan. La cautela di Xi Jinping nel dossier mediorientale è evidente: il leader cinese preferisce agire dietro le quinte, orchestrando una partita a scacchi silenziosa. L'Iran, per la Cina, non è solo un alleato ideologico o un fornitore di petrolio, ma un elemento cruciale per le sue ambizioni globali e, al contempo, un potenziale punto debole. L'economia cinese dipende fortemente dall'importazione di petrolio iraniano, acquistato a prezzi vantaggiosi grazie alle sanzioni occidentali. L'Iran rappresenta inoltre un nodo strategico per la Nuova Via della Seta, connettendo l'Asia centrale, la Russia e il Medio Oriente. Tuttavia, la Cina ha anche investito nelle monarchie rivali del Golfo e un conflitto incontrollato che bloccasse lo stretto di Hormuz o danneggiasse le infrastrutture degli alleati arabi avrebbe conseguenze negative sugli investimenti cinesi. L'obiettivo di Xi è quindi mantenere l'Iran sufficientemente forte da rappresentare una preoccupazione per gli Stati Uniti, senza però innescare una destabilizzazione regionale. \Parallelamente a questo delicato gioco di equilibri in Medio Oriente, Xi Jinping rafforza le sue posizioni su Taiwan. Mentre incontrava la leader dell'opposizione taiwanese, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi si è recato a Pyongyang per incontrare il leader nordcoreano Kim Jong-Un. L'incontro con Cheng Li-wun è stata per Pechino un'occasione per ribadire la sua posizione in merito a Taiwan: l'indipendenza dell'isola è una linea rossa da non oltrepassare. Il messaggio cinese sottolinea che i taiwanesi e i cinesi sono compatrioti, legati da una storia comune, e che l'unione è un destino ineludibile. Cheng Li-wun, vicina alle posizioni di Pechino, è in Cina per una missione di pace, con l'obiettivo di favorire la collaborazione tra Cina e Taiwan e scongiurare il rischio di un conflitto armato. La sua dichiarazione, secondo la quale lo Stretto di Taiwan non dovrebbe diventare un focolaio di conflitto né un terreno di gioco per potenze esterne, si contrappone apertamente alla retorica più aggressiva proveniente dagli Stati Uniti. Questo approccio diplomatico, mirato a presentare la Cina come un attore multipolare e pacifico, è ulteriormente rafforzato dalle numerose visite di leader internazionali a Pechino. In questo contesto, Xi Jinping continua a muoversi con grande cautela, attendendo il momento opportuno per agire, seguendo un proverbio cinese che invita all'attesa strategica. \La diplomazia cinese è in piena attività. Il ministero degli Esteri cinese sottolinea l'importanza dei dialoghi, menzionando le numerose telefonate del ministro Wang Yi con i suoi omologhi dei Paesi coinvolti nel conflitto in Iran e la missione dell'inviato speciale Zhai Jun nel Golfo. La Cina mantiene stretti rapporti con alleati storici come la Corea del Nord, ma al contempo dialoga apertamente con gli alleati occidentali degli Stati Uniti. Il premier spagnolo Pedro Sanchez è atteso in Cina per la quarta visita in quattro anni, e nei mesi scorsi sono stati ricevuti a Pechino i capi di Stato di Germania, Canada e Regno Unito. La settimana prossima sarà la volta del premier vietnamita To Lam. Questo intenso attivismo diplomatico testimonia la volontà della Cina di presentarsi al mondo come una potenza globale capace di gestire le relazioni internazionali in modo autonomo e multilaterale, sfruttando le debolezze e le opportunità create dalle tensioni geopolitiche globali





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