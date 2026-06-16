Xi Jinping e Min Aung Hlaing si incontrano a Pechino per rafforzare i legami bilaterali

Il presidente cinese Xi Jinping ha avviato un incontro con il leader birmano Min Aung Hlaing, durante il quale sono stati firmati accordi di cooperazione e discussi progetti strategici nell'ambito della Belt and Road, segno di un avvicinamento tra i due paesi.

Il presidente cinese Xi Jinping ha avviato martedì a Pechino un incontro di alto livello con il suo omologo birmano Min Aung Hlaing , secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ufficiale Xinhua.

La visita di Min, durata cinque giorni e conclusasi venerdì, rappresenta il suo primo viaggio nella seconda economia mondiale da quando, alla fine di dicembre e all'inizio di gennaio, ha formalizzato il suo dominio sul potere dopo le elezioni controverse che hanno segnato un nuovo capitolo nel conflitto interno del Myanmar. L'accoglienza istituzionale è stata curata con una cerimonia di benvenuto nella Grande Sala del Popolo, dove i due leader hanno poi avviato i colloqui diplomatici.

Durante l'incontro sono stati firmati una serie di documenti di cooperazione, sebbene Xinhua non abbia fornito dettagli sui contenuti specifici di tali accordi. La Cina rimane uno dei principali partner esteri dell'esercito birmano, che nel febbraio 2021 aveva rovesciato l'amministrazione eletta di Aung San Suu Kyi scatenando una vasta insurrezione armata.

Il Ministero degli Esteri di Pechino ha dichiarato il proprio sostegno al Myanmar per l'unificazione delle forze politiche interne e per il ripristino della stabilità, sottolineando l'importanza di una cooperazione a lungo termine tra i due paesi. Inoltre, la Cina ha intensificato gli investimenti in Myanmar nell'ambito della Belt and Road Initiative, finanziando infrastrutture strategiche come un oleodotto e un gasdotto che attraversano il territorio, oltre a progetti futuri come la costruzione di un porto marittimo profondo, mirati a rafforzare i legami commerciali e logistici tra le due nazioni.

Quest'ultimo incontro è il secondo tra Xi e Min Aung Hlaing in meno di un anno: il precedente si era svolto durante il Vertice dell'Organizzazione di Cooperazione di Shanghai (SCO) a Tianjin lo scorso agosto. Dopo aver scelto l'India come destinazione del suo primo viaggio estero da presidente, Min ha ora dedicato tempo alla Cina, segnale interpretato da molti analisti come un avvicinamento più stretto a Pechino e un tentativo di migliorare la legittimità internazionale del regime militare.

Le visite ufficiali a Pechino suggeriscono che la Birmania cerca di diversificare le proprie alleanze e di ottenere un sostegno più robusto da un attore economico e politico di grande peso globale, soprattutto in un contesto di crescente isolamento diplomatico in Occidente. Le dichiarazioni congiunte hanno ribadito l'intenzione di approfondire la cooperazione in settori chiave come l'energia, i trasporti e la sicurezza, con l'obiettivo di creare una base stabile per lo sviluppo economico del Myanmar e per la sicurezza regionale





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