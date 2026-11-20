Xi Jinping e Prabowo Subianto discutono investimenti e Mar Cinese Meridionale. APEC Cina 2026: accordi sensibili su sviluppo congiunto e sovranità indonesiana.

Il Presidente della Cina, Xi Jinping, e il Presidente dell'Indonesia, Prabowo Subianto, si sono incontrati a Shenzhen il 20 novembre 2026 durante il vertice APEC Cina 2026, definendo il loro rapporto "sempre più forte" e affermando di aver raggiunto una "visione più allineata" su questioni economiche e territoriali strategiche.

Investimenti e Cooperazione Economica

Il governo indonesiano ha confermato che il colloquio tra i due capi di Stato ha approfondito i legami economici e le partnership per gli investimenti, sottolineando come le relazioni bilaterali continuino a rafforzarsi in modo significativo. Entrambi i paesi hanno individuato nuove prospettive di collaborazione nella via navigabile strategica del Mar Cinese Meridionale, incluse le aree di sviluppo congiunto.

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Controversie sul Mar Cinese Meridionale

Le discussioni sullo sviluppo congiunto nel Mar Cinese Meridionale rimangono un tema delicato, con diverse nazioni che temono che questi accordi possano legittimare le ampie rivendicazioni territoriali di Pechino. La formulazione utilizzata negli accordi passati ha spesso suscitato preoccupazioni riguardo alla sovranità e ai diritti di sfruttamento delle risorse nella zona economica esclusiva.

Posizione Ufficiale di Giacarta

Il Ministero degli Esteri indonesiano ha ribadito che non riconosce le rivendicazioni cinesi nel Mar Cinese Meridionale, mentre Prabowo Subianto ha dichiarato di voler "sempre salvaguardare la sovranità" nazionale. Questa posizione si distingue dalla polemica del novembre 2024, quando l'accordo firmato durante la visita di Prabowo in Cina aveva generato reazioni negative per la sua interpretazione come cambio di rotta.

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Divergenze nelle Comunicazioni Ufficiali

Un resoconto dell'incontro pubblicato dall'agenzia di stampa cinese Xinhua non ha fatto alcuna menzione del Mar Cinese Meridionale, creando una discrepanza rispetto alle dichiarazioni indonesiane. Questo silenzio ha evidenziato le diverse narrazioni sui risultati del vertice APEC Cina 2026 e sulle implicazioni geopolitiche degli incontri tra Xi Jinping e Prabowo Subianto.

Impatto Geopolitico a Lungo Termine

Le future decisioni su come gestire le aree di sovrapposizione delle rivendicazioni saranno cruciali per la stabilità regionale. Gli analisti monitorano attentamente se le prossime iniziative di sviluppo congiunto rispettino effettivamente i principi di non rivendicazione mantenuti da Jakarta per anni, definendo l'equilibrio di potere nel Sud-Est asiatico.