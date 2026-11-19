Xi Jinping e Donald Trump hanno stabilito un nuovo quadro di stabilità strategica a Shenzhen il 19 novembre 2026, affrontando la delicata questione di Taiwan.

Xi Jinping e Donald Trump hanno definito il quadro per una nuova relazione strategica stabile tra Cina e Stati Uniti durante il vertice dell'Asia-Pacific Economic Cooperation a Shenzhen il 19 novembre 2026, segnando un punto di svolta nella diplomazia bilaterale.

Il leader cinese ha sottolineato che Washington deve adottare la posizione corretta riguardo a Taiwan per evitare gravi battute d'arresto nelle relazioni sino-americane, una dichiarazione che emerge dalle recenti discussioni tra i due presidenti e che rispecchia la sensibilità storica di Pechino su questa questione.

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Il Vertice APEC a Shenzhen e gli Accordi

L'incontro tra Xi Jinping e Donald Trump è stato descritto dall'agenzia di stampa statale Xinhua come positivo e costruttivo, con i due leader che hanno concordato di elaborare un piano d'azione dettagliato per il loro rapporto, puntando a una stabilità strategica basata sul rispetto reciproco e sull'equità.

Questo è stato il terzo incontro tra Xi Jinping e Donald Trump nell'anno 2026, avvenendo ai margini del vertice dell'Asia-Pacific Economic Cooperation, un evento chiave che riunisce i leader economici della regione e in cui Taiwan partecipa come membro, sebbene senza la presenza del suo presidente per evitare tensioni politiche.

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La Posizione di Pechino su Taiwan e Armamenti

Pechino considera Taiwan, governata democraticamente, come parte integrante del proprio territorio, nonostante le objezioni di Taipei, e definisce questa questione come la più importante e delicata nelle relazioni con Washington, dove le forze armate cinesi operano quotidianamente nelle acque circostanti l'isola.

Il comunicato ufficiale non ha fornito ulteriori dettagli sulla dichiarazione di Xi Jinping riguardo alla necessità di fare la cosa giusta, né ha menzionato le vendite di armi statunitensi a Taipei, che Beijing ha ripetutamente chiesto a Washington di interrompere, lasciando aperta questa specifico controversia.

Coordinamento su Intelligenza Artificiale e Cooperazione

Xi Jinping ha esortato le due potenze a estendere la lista delle aree di cooperazione e a ridurre quella dei problemi, sottolineando la necessità di gestire costruttivamente le divergenze irrisolte per prevenire l'escalation dei conflitti e mantenere un percorso positivo per le relazioni bilaterali.

Il presidente cinese ha anche proposto di rafforzare la comunicazione e il coordinamento tra Cina e Stati Uniti sull'intelligenza artificiale, al fine di prevenire rischi per la sicurezza e garantire che lo sviluppo di queste tecnologie avanzate rimanga sempre sotto il controllo umano.

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La Reazione di Taipei e il Ruolo di Stan Shih

Stan Shih, inviato di Taiwan all'APEC e fondatore del produttore di computer Acer, ha riferito di aver interagito con Donald Trump e altri leader durante la giornata, ringraziando i paesi affini per il loro supporto nel rafforzare la cooperazione bilaterale e confermando una diplomazia attiva.

Accompagnato dal vice segretario generale del Consiglio per la Sicurezza Nazionale Vincent Chao, Stan Shih ha partecipato a Shenzhen in una rara visita di un alto funzionario governativo taiwanese in Cina, confermando che ha stretto la mano anche al presidente russo Vladimir Putin prima dell'inizio ufficiale del summit.

Prospettive Future e Stabilità Regionale

Xi Jinping ha dichiarato che le relazioni sino-americane sono generalmente stabili e in un percorso positivo, esprimendo la sua intenzione di lavorare con Donald Trump per mantenere questo slancio e garantire che la grande nave delle relazioni bilaterali continui a navigare lungo la rotta corretta.

Questa nuova definizione di una relazione costruttiva e stabilmente strategica tra Cina e Stati Uniti, basata su rispetto e reciprocità, segna un tentativo di stabilizzare il panorama geopolitico globale in un momento di complessità economica e tecnologica senza precedenti per entrambe le nazioni.