Xi Jinping in Corea del Nord: una visita simbolica e politica

La visita di Xi Jinping in Corea del Nord è un evento importante per la politica internazionale. La Cina cerca di rafforzare la sua influenza sulla regione e di mantenere la Corea del Nord all'interno della propria orbita. Ma la Corea del Nord sta cercando di ampliare i suoi margini di autonomia e di trattare con la Cina e la Russia come un partner più eguale.

Lunedì 8 e martedì 9 giugno Xi Jinping si recherà in Corea del Nord per una visita di Stato, su invito di Kim Jong Un.

La tempistica non è casuale. La visita arriva dopo un mese in cui Xi Jinping ha incontrato Donald Trump e Vladimir Putin a Pechino, rafforzando l'immagine della Cina come attore in grado di parlare con tutti, anche nei dossier più sensibili. In questo quadro, Pyongyang offre a Pechino l'occasione di ribadire la propria influenza su un alleato storico che, però, negli ultimi anni ha ampliato i margini di autonomia grazie al riavvicinamento con la Russia.

Per Xi, il viaggio ha anche un importante valore simbolico. La Corea del Nord resta uno dei pochi paesi con cui la Cina conserva un trattato di mutua assistenza, firmato 65 anni fa, e la ricorrenza sta diventando un elemento diplomatico importante.

Le due parti hanno già segnalato l'intenzione di celebrare insieme l'anniversario con iniziative congiunte, mentre i rapporti bilaterali sono stati rilanciati anche di recente da visite di alto livello, compreso il viaggio del ministro degli Esteri cinese Wang Yi a Pyongyang in aprile. Per Kim Jong Un, la visita è un'occasione per mostrare che la Corea del Nord non è più isolata come lo è stata in passato.

Pyongyang sta intensificando l'attività diplomatica e, al tempo stesso, ha esibito nuovi progressi nel proprio programma nucleare, alimentando la percezione di un leader nordcoreano più sicuro di sé e meno dipendente da Pechino. Decisiva la partnership con Mosca, rafforzata dalla guerra in Ucraina, che ha ridotto parte del peso politico che la Cina esercitava tradizionalmente sul regime nordcoreano.

Nelle ultime settimane, inoltre, i media nordcoreani hanno diffuso immagini di una nuova struttura collegata all'arricchimento dell'uranio, un segnale che ha accentuato l'attenzione - e la preoccupazione - internazionale sulla capacità del paese di produrre materiale atomico In parallelo, fonti sudcoreane e immagini satellitari avevano già suggerito preparativi a Pyongyang per un possibile arrivo di Xi, rafforzando l'idea di una visita ormai imminente. Il tema nucleare resta il cuore politico del viaggio, anche se difficilmente produrrà svolte pubbliche.

Gli Stati Uniti e i loro alleati continuano a chiedere la denuclearizzazione della penisola coreana, ma la Cina ha progressivamente attenuato questa formula nei propri documenti ufficiali e nelle dichiarazioni diplomatiche. Questo ha alimentato l'ipotesi che Pechino stia di fatto accettando una Corea del Nord dotata di armi atomiche, purché il quadro regionale resti controllabile. La posizione cinese, però, resta sfumata.

Da un lato, Pechino continua a parlare di pace, stabilità e cooperazione regionale; dall'altro, non sembra intenzionata a rompere con Pyongyang, soprattutto mentre la crisi globale si intreccia con la guerra in Ucraina e con l'irrigidimento dei rapporti tra Stati Uniti e Cina. Per questo, l'assenza di riferimenti espliciti alla denuclearizzazione nel recente lessico diplomatico cinese è uno degli elementi che più preoccupano gli osservatori internazionali. Ma la visita di Xi va letta anche e soprattutto alla luce dell'asse Mosca-Pyongyang.

L'avvicinamento tra Corea del Nord e Russia ha dato a Kim nuove risorse, nuove coperture politiche e una leva negoziale ulteriore nei confronti di Pechino. Per questo, il summit con Xi va ben oltre il gesto formale di amicizia tra alleati storici. Si tratta di una partita per ridefinire i rapporti di forza nel triangolo Cina-Russia-Corea del Nord. Per Pechino, il rischio è che la Corea del Nord sfugga troppo alla propria orbita.

Per Kim, invece, il vantaggio sta nel poter trattare con due grandi protettori senza dipendere completamente da nessuno dei due. La visita, quindi, rappresenta il tentativo reciproco di misurare influenza, fedeltà e margini di manovra in una regione che resta tra le più instabili del mondo. Sul piano internazionale, la missione di Xi manda un segnale chiaro anche a Washington e Seul.

Gli Stati Uniti osservano con attenzione quanto accade, perché un incontro di questo livello può incidere su qualsiasi futura trattativa sul nucleare nordcoreano, mentre la Corea del Sud spera che i contatti fra Cina e Corea del Nord vadano nella direzione della pace e della stabilità regionale. Per Xi, inoltre, il viaggio ha una importante unzione di immagine.

In un mondo sempre più frammentato, Pechino vuole mostrarsi come una delle poche capitali capaci di dialogare con tutte le parti, anche con regimi isolati e contestati





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