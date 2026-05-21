Xi Jinping prepara visita in Corea del Nord per mediare tra Kim Jong-un e Trump

Il presidente cinese Xi Jinping potrebbe visitare la Corea del Nord la prossima settimana per svolgere un ruolo di mediatore tra il leader nordcoreano Kim Jong-un e il presidente americano Donald Trump. Fonti governative sudcoreane confermano che funzionari cinesi sono stati recentemente a Pyongyang per preparare la visita, prevista tra fine maggio e inizio giugno. Xi mira a facilitare il dialogo tra le parti in questioni cruciali per la stabilità regionale.

Il presidente cinese Xi Jinping potrebbe effettuare una visita in Corea del Nord già nella prossima settimana, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap sulla base di dichiarazioni di alti funzionari governativi.

La visita rappresenterebbe un momento cruciale nella diplomazia asiatica, in quanto Xi intende svolgere un ruolo di mediatore tra il leader nordcoreano Kim Jong-un e il presidente americano Donald Trump. Fonti governative citate da Yonhap hanno indicato che un gruppo di funzionari dei servizi di sicurezza e del protocollo cinesi si è recentemente recato a Pyongyang per preparare i dettagli dell'incontro.

Le stesse fonti suggeriscono che la visita di Xi potrebbe realizzarsi tra la fine di maggio e l'inizio di giugno, in un momento particolarmente significativo per le relazioni internazionali nella regione. Xi Jinping, che ha ospitato il presidente Trump la settimana precedente a Pechino, cercherà di fungere da ponte diplomatico tra Washington e Pyongyang.

Questo ruolo di mediazione assume particolare importanza considerando che Trump, durante il suo primo mandato presidenziale, ha incontrato Kim Jong-un in tre occasioni distinte con l'obiettivo di negoziare questioni relative al programma nucleare nordcoreano. Il presidente americano ha ripetutamente dichiarato la sua disponibilità a incontrare nuovamente il leader nordcoreano e ha enfatizzato di mantenere una buona relazione con lui.

La strategia diplomatica cinese mira quindi a sfruttare questi canali di comunicazione diretti per promuovere il dialogo costruttivo e la de-escalation delle tensioni nella penisola coreana. Xi ritiene che la Cina possa giocare un ruolo fondamentale nel facilitare discussioni che potrebbero portare a una riduzione della conflittualità e a una maggiore stabilità regionale.

Il ministero degli Esteri della Corea del Sud ha espresso pubblicamente la speranza che gli scambi diplomatici tra Pechino e Pyongyang contribuiscano al mantenimento della pace e della stabilità nella penisola coreana, riconoscendo il potenziale ruolo costruttivo che la Cina può svolgere in questo contesto. Tuttavia, il ministero ha declinato di commentare direttamente le voci riguardanti la visita imminente di Xi in Corea del Nord.

La Cina rappresenta un alleato economico e politico cruciale per la Corea del Nord, e i due paesi hanno recentemente intensificato i loro sforzi per rafforzare i legami bilaterali che si erano in parte raffreddati durante il periodo della pandemia di COVID-19. Nel corso dell'anno precedente, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha effettuato una visita a Pechino durante la quale ha partecipato accanto a Xi e al presidente russo Vladimir Putin a una grande parata militare, evento che ha sottinteso il rafforzamento delle alleanze e della solidarietà reciproca tra i tre paesi.

Questo contesto di rinnovate relazioni sino-nordcoreane fornisce il fondamento per gli attuali sviluppi diplomatici e sottolinea l'importanza strategica della Cina nella configurazione geopolitica dell'Asia del Pacifico





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