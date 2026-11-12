Il presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato che la riunificazione con Taiwan è una missione storica incrollabile, ribadendo l'adesione al principio di un paese due sistemi durante il discorso per Sun Yat-sen.

Il presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping, ha pronunciato un discorso storico nella Grande Sala del Popolo a Pechino, affermando con fermezza che la marea della storia non può essere fermata e che la completa riunificazione della madrepatria è un obiettivo inevitabile. L'evento si è svolto in occasione del 160° anniversario della nascita del rivoluzionario Sun Yat-sen, figura centrale nella fondazione della Repubblica di Cina e nella caduta dell'ultima dinastia imperiale. Xi ha sottolineato come risolvere la questione di Taiwan costituisca una missione storica incrollabile per il Partito Comunista Cinese, ribadendo il forte impegno per la pace senza fare alcuna menzione esplicita all'uso della forza militare.

Dettagli Della Dichiarazione E Contesto Storico

Le dichiarazioni di Xi Jinping sono state rilasciate giovedì, 12 novembre, durante la cerimonia commemorativa dedicata a Sun Yat-sen, il leader che contribuí a guidare la rivolta del 1911 ponendo fine a secoli di dominio imperiale in Cina. Il presidente cinese ha descritto la riunione completa come un processo che deve essere realizzato e che, secondo la sua visione politica, sarà certamente realizzato. Questo messaggio è stato inserito nel contesto più ampio della rivalutazione storica della figura di Sun Yat-sen, considerato dalla Cina continentale un grande eroe nazionale, un patriota e un precursore della rivoluzione del 1949 che costrinse il governo della Repubblica di Cina a fuggire a Taiwan.

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Posizioni Dei Protagonisti E Dibattito Politico

Taiwan, governato democraticamente e sotto la giurisdizione della Repubblica di Cina, respinge fortemente la pretesa di Pechino di considerarla proprio territorio. Taipei ha invitato i propri cittadini a boicottare gli eventi organizzati dalla Cina per commemorare l'anniversario, definendo distorta la visione che il governo di Pechino ha di Sun Yat-sen e del suo lascito storico. Mentre a Pechino Sun è celebrato come un simbolo unificante, a Taipei è ufficialmente riconosciuto come padre della nazione con il suo ritratto esposto nell'ufficio presidenziale, sebbene la sua filosofia dei Tre Principi del Popolo non sia più un testo obbligatorio per gli studenti delle scuole.

Il Partito Comunista Cinese ha ripetutamente offerto a Taipei un modello di autonomia basato sulla politica di un paese, due sistemi. Tuttavia, questa proposta non gode del sostegno di alcun principale partito politico taiwanese, che vede nel principio un paese due sistemi una minaccia alla propria autonomia democratica e sovranità. Xi Jinping ha invitato tutti i cinesi, inclusi quelli residenti a Taiwan, a unirsi per opporsi congiuntamente alle forze separatiste indipendentiste taiwanesi. Ha aggiunto che le due sponde dello Stretto di Taiwan devono impegnarsi insieme per lo sviluppo pacifico delle relazioni, mantenendo salda la base del principio di una sola Cina.

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Impatto Reale E Prossimi Passi

Le tensioni geopolitiche nella regione continuano a manifestarsi attraverso attività militari costanti, con le forze armate cinesi che operano quotidianamente nelle acque e nello spazio aereo circostanti Taiwan. Questa presenza militare regolare rappresenta la realtà concreta su cui si scontrano le dichiarate intenzioni pacifiche del governo cinese e la preoccupazione per la sicurezza nazionale di Taipei. L'invito di Xi Jinping alla cooperazione per lo sviluppo pacifico delle relazioni tra le due sponde dello Stretto si inserisce in un quadro di tensione strutturale che non mostra segnali di allentamento immediato.

Il discorso di Pechino evidenzia la persistente divergenza tra la narrativa storica promossa dal Partito Comunista Cinese e la realtà politica contemporanea di Taiwan. Mentre Xi Jinping insiste sulla necessità che il mondo riconosca la natura storica e inevitabile della riunificazione, la comunità internazionale e i governi locali continuano a monitorare attentamente le mosse diplomatiche e militari. La commemorazione di Sun Yat-sen serve quindi sia come ponte simbolico per il passato rivoluzionario, sia come monito sulle future politiche di unità nazionale promosse da Pechino, lasciando aperte le questioni fondamentali sul futuro statutario dell'isola e sulla sua relazione con il continente.