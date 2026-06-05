Xi Jinping visita la Corea del Nord per rafforzare i legami tra i due paesi

Il presidente cinese Xi Jinping si recherà in Corea del Nord dall'8 al 9 giugno, come annunciato dall'agenzia di stampa statale Xinhua. La visita segue i recenti vertici che Xi ha ospitato a Pechino per il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin. La visita di Xi in Corea del Nord arriva in un momento in cui Pechino cerca di rafforzare i legami con Pyongyang, l'unico suo alleato formale, dopo che la pandemia COVID-19 ha congelato gli scambi e il leader nordcoreano ha approfondito le relazioni con Mosca inviando truppe e armi a sostegno dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

Il presidente cinese Xi Jinping si recherà in Corea del Nord dall'8 al 9 giugno, come annunciato dall'agenzia di stampa statale Xinhua. Si tratta del primo viaggio di Xi nel paese dopo quasi sette anni, in un momento in cui Pechino cerca di rafforzare i legami con Pyongyang .

La visita segue i recenti vertici che Xi ha ospitato a Pechino per il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin. Trump, che ha incontrato il leader nordcoreano Kim Jong-un tre volte durante il suo primo mandato, aveva precedentemente espresso la sua disponibilità a incontrare nuovamente il leader nordcoreano. Kim era stato ospite di una massiccia parata militare a Pechino lo scorso settembre, viaggiando verso la capitale cinese sul suo caratteristico treno blindato verde.

La visita di Xi in Corea del Nord arriva in un momento in cui Pechino cerca di rafforzare i legami con Pyongyang, l'unico suo alleato formale, dopo che la pandemia COVID-19 ha congelato gli scambi e il leader nordcoreano ha approfondito le relazioni con Mosca inviando truppe e armi a sostegno dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia





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