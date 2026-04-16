XVII Premio Guido Carli: Eccellenze Italiane tra Talento e Impegno Sociale

L'8 maggio a Roma si celebra la XVII Edizione del Premio Guido Carli, un tributo alle personalità italiane che coniugano successo professionale, impegno sociale e restituzione alla comunità. L'evento, promosso dalla Fondazione Guido Carli, vedrà la partecipazione di figure istituzionali, artisti, imprenditori e testimoni di eccellenza, con un focus particolare sull'importanza della cura e del dialogo sociale.

La XVII Edizione del Premio Guido Carli , evento dedicato a celebrare le eccellenze italiane che uniscono talento, impegno sociale, successo e restituzione alla comunità, si svolgerà l'8 maggio alle ore 17:30 presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma .

Promosso dalla Fondazione intitolata allo statista, che ricoprì importanti cariche come Governatore della Banca d’Italia e Ministro del Tesoro, e presieduta da Romana Liuzzo, l'evento promette di essere un’occasione per rendere omaggio a personalità che si distinguono non solo per i loro successi professionali, ma anche per la loro dedizione al bene comune e all’attenzione verso i più fragili. La cerimonia di apertura vedrà la partecipazione del Sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, che aprirà ufficialmente i lavori dopo il saluto iniziale della presidente Liuzzo. Seguiranno un video saluto istituzionale da parte del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e un intervento in video del Vicepresidente Esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, a sottolineare l'importanza e la risonanza nazionale e internazionale dell'iniziativa. Il fulcro della serata, dopo una performance live del giovane artista Leo Gassmann, noto per il suo impegno contro il bullismo e il cyberbullismo, sarà la consegna dei premi. La prestigiosa medaglia in bronzo con l’effigie di Guido Carli, coniata dal Poligrafico e Zecca dello Stato, sarà assegnata a dodici figure di spicco, che spaziano dal mondo delle istituzioni e del management a quello dell’arte e dell’imprenditoria. Tra i premiati, spicca un trio di donne che incarnano la versatilità e l’impatto positivo. Lorella Cuccarini, forte di quarant’anni di carriera nel mondo dello spettacolo, riceve il riconoscimento anche per la sua instancabile vicinanza ai malati oncologici e alle loro famiglie attraverso l'iniziativa “Trenta ore per la vita”. Francesca Fagnani, apprezzata conduttrice del programma “Belve” e autrice di inchieste coraggiose contro la criminalità romana, vede premiato il suo impegno nel giornalismo investigativo. Anna Ferzetti, attrice di talento che ha calcato palcoscenici e set cinematografici, è riconosciuta per le sue interpretazioni intense, da “La Grazia” di Paolo Sorrentino, passando per il realismo di periferia in “Domani interrogo” di Umberto Carteni, fino al toccante affresco della dipendenza da droghe e alcol in “People, Places & Things” di Duncan Macmillan, con la regia di Pierfrancesco Favino. Romana Liuzzo ha sottolineato la filosofia che guida questo premio: «La forza dell’impegno sociale e del sogno europeo di pace e prosperità in un mondo segnato dal maggior numero di conflitti dal dopoguerra è il valore che vogliamo onorare, in memoria di Carli, coniugando leggerezza e profondità». Ha aggiunto che «Le donne e gli uomini che saliranno sul palco rappresentano un richiamo all’importanza del ‘prendersi cura’. Siamo stati i primi a dare l’esempio con i progetti per Caivano, a cui è seguito quest’anno quello per il quartiere romano di San Basilio, dove abbiamo trasformato piazza Aldo Bozzi nella prima Agorà della Gentilezza in Italia: il dialogo al posto della solitudine, la bellezza invece del degrado». Questo dimostra una forte volontà di azione concreta e di trasformazione sociale. La giuria che selezionerà i premiati è composta da personalità di altissimo profilo, tra cui due ex premiati che ben rappresentano lo spirito del riconoscimento: Nico Acampora, fondatore di PizzAut, un esempio di inclusione e imprenditoria sociale, e Gino Cecchettin, il cui dolore per la perdita della figlia Giulia, vittima di femminicidio, è diventato un simbolo di lotta contro la violenza di genere, commemorata a pochi giorni da quello che sarebbe stato il suo venticinquesimo compleanno, il 5 maggio. Completano la giuria nomi di spicco del mondo economico e delle istituzioni: Ornella Barra, Presidente The Boots Group; Domitilla Benigni, Ceo&Coo Elettronica; Urbano Cairo, Presidente Cairo Communication e Rcs; Francesco Cerea, General Manager Da Vittorio; Claudio Descalzi, AD Eni; Debora Paglieri, AD Paglieri SpA; Claudia Parzani, Presidente Borsa Italiana; Paolo Perrone, Presidente IPZS; Ettore Prandini, Presidente Coldiretti; Stefano Sala, Presidente e AD Publitalia ’80; e Pierfrancesco Vago, Presidente esecutivo MSC Cruises. La conduzione dell'evento è affidata alla giornalista Veronica Gentili. In platea sono attesi esponenti delle istituzioni, top manager, imprenditori, precedenti premiati e numerosi studenti, a testimonianza del desiderio di ispirare le future generazioni. La XVII Edizione del Premio Guido Carli sarà trasmessa in streaming sui principali siti di informazione italiana e sulla pagina Facebook della Fondazione Guido Carli, per garantire la massima accessibilità a un evento così significativo





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Premio Guido Carli Eccellenze Italiane Impegno Sociale Fondazione Guido Carli Roma

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Il Premio Leonardo 2026 a Claudio Descalzi (Eni), a Malagò il premio specialeIl Comitato Leonardo, che opera con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha assegnato oggi il Premio Leonardo 2026, il riconoscimento che celebra il 'valore e ...

Read more »

Fantacampionato, il vincitore della 32ª giornata è Enrico Maria BrunoPer il fantallenatore primo posto in classifica con 115,5 punti ottenuti dalla squadra 'Enry Bruno' e un voucher Valtur da 1000 euro in premio

Read more »

Il presidente Mattarella incontra i vincitori del Premio Leonardo 2026Al Quirinale anche gli studenti vincitori di borse di studio (ANSA)

Read more »

Cni, al via sesta edizione Premio 'Ingenio al femminile'Le domande di partecipazione all’iniziativa potranno essere presentare tra il 5 maggio e il 15 giugno. Nasce 'Ingenio team': il 90% degli ingegneri ritiene fondamentale il lavoro di squadra

Read more »

Bellaria Film Festival 2026, premio a Covi e Frimmel e film d’apertura annunciatoLeggi su Sky TG24 l'articolo Bellaria Film Festival 2026, premio a Covi e Frimmel e film d’apertura annunciato

Read more »

Inter, Marotta si tiene stretto Chivu: “È uno dei migliori, conferma automatica”Chivu vicino allo scudetto, come premio ecco il rinnovo: le parole al miele per l'allenatore dell'Inter da parte del presidente Marotta

Read more »