Y-YouGov: Usare il Telefono Mentreguida è Comune a Roma

Una recente indagine condotta da YouGov ha rilevato che un percentuale del 53% degli automobilisti in Roma ha ammesso di utilizzare il telefono mentre guida. Tuttavia, il restante 47% ha mentito, poiché la popolazione apprezza che le sanzioni sono diventate più severe nel tempo.

Una recente indagine statistica condotta da YouGov ha rivelato che l’utilizzo del telefono mentre guida è stato ammettere da un percentuale del 53% degli automobilisti romani.

Tuttavia, il restante 47% ha mentito. L’argomento ha già ricevuto diverse trattative in passato, quando la violazione era punita da una multa di 161 euro.

Tuttavia, le sanzioni sono diventate più severe con il passare degli anni: fino a 1.000 euro e il ritiro della patente. Nonostante ciò, la tendenza al distrazione continua ad aumentare, con gli automobilisti divertendosi o utilizzando altri dispositivi, anche se sono a pochi centimetri di distanza





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