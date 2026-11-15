Analisi dell'impatto catastrofico dell'intervento straniero in Yemen. La guerra interminabile, l'assedio di Taiz e le nuove offensive houthi devastano il paese dal 2014.

L'intervento militare delle potenze straniere ha prodotto conseguenze disastrose nello Yemen, un paese che versa in una condizione di devastazione totale. La nazione è attualmente sommersa da un'offensiva aggressiva portata avanti dal gruppo ribelle houthi, in un contesto bellico che appare strutturalmente interminabile e senza una prospettiva di risoluzione immediata.

La Linea Del Fronte Di Taiz

Una striscia di verde attraversa la città di Taiz, situata negli altopiani sudoccidentali dello Yemen. Dalla cima delle colline rocciose che circondano l'area, il paesaggio evoca il timido tentativo di un urbanista di creare un parco pubblico. Tuttavia, un'osservazione più attenta rivela che la vegetazione rompe la monotonia dei blocchi di cemento solo dove la natura ha riconquistato spazi diventati letali per l'esistenza umana.

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Gli alberi e i cespugli crescono su strade dilaniate dai colpi di artiglieria, segnando la terra di nessuno. Questa zona era stata identificata anni fa da Abdulmalek al Rabadi, funzionario delle Nazioni Unite, come l'inizio della linea del fronte nel corso di un'ultima visita per facilitare l'accesso degli aiuti umanitari. Il funzionario lavorava per garantire il passaggio degli aiuti verso le aree controllate dai ribelli.

Dal palazzo, con i lati esterni distrutti dai razzi, si guardava verso un territorio detenuto dagli huthi. I presenti avevano ricevuto l'ordine severo di non indicare nulla con i gesti, poiché tali movimenti avrebbero potuto attirare i proiettili di un cecchino. Al Rabadi aveva confermato che nella zona non viveva nessuno, evidenziando la desolazione totale dell'ambiente circostante.

L'Assedio Più Lungo Della Storia

La città di Taiz si estende in una conca circondata da colline, oggetto di tentativi ripetuti da parte di tutte le fazioni del conflitto yemenita, che si è protratto per un decennio. La città ha visto le milizie perdere il controllo, riconquistarlo e perderlo nuovamente in un ciclo continuo di violenza.

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Dall'aprile del 2015, la città è divisa da una linea del fronte che separa i combattenti houthi nel nord dalle milizie, brigate e gruppi armati vari nel sud. Quasi tutte le parti coinvolte nel conflitto hanno cercato, in momenti diversi, di bloccare le strade fondamentali per i rifornimenti diretti verso Taiz. Questo assedio rappresenta il più lungo nella storia moderna, superando di venti volte quello di Stalingrado e di tre volte quello di Sarajevo.

La durata dell'assedio supera anche quella leggendaria di Troia di un anno intero. Dal 2014, anno in cui gli houthi presero il potere e l'Arabia Saudita rispose con attacchi aerei, le fazioni in conflitto hanno contribuito quasi alla cancellazione totale dello Yemen come nazione funzionale.

Il Ruolo Delle Potenze Esterne

L'Iran ha rafforzato il suo sostegno agli houthi, consolidando la posizione dei ribelli nel nord. Contemporaneamente, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti hanno armato e appoggiato varie milizie che periodicamente si spacciano per il governo internazionalmente riconosciuto del paese. Queste forze, tuttavia, si scontrano spesso tra loro per contendersi i territori, aggravando la frammentazione interna.

Sebbene Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti siano formalmente alleati, i loro interessi nello Yemen sono profondamente divergenti. Fin dall'inizio della guerra, hanno sostenuto formazioni diverse con obiettivi strategici distinti e talvolta incompatibili. I sauditi hanno considerato inaccettabile che le milizie appoggiate da Abu Dhabi partecipassero alle iniziative secessionistiche del sud del paese.

D'altra parte, gli Emirati Arabi Uniti spesso non hanno gradito il sostegno fornito dai sauditi a fazioni considerate vicine ai Fratelli musulmani e ad altre organizzazioni islamiste. Questa rivalità ha complicato ulteriormente la già complessa dinamica del conflitto regionale.

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Crisi Umanitaria E Sbalzi Geopolitici

Ottenere dati aggiornati sul conflitto è estremamente difficile, ma le stime precedenti forniscono un quadro tragico. Nel 2018, Save The Children stimava che circa 85mila bambini sotto i cinque anni fossero morti di fame a causa del conflitto. Nel 2021, l'Onu prevedeva che, se la guerra fosse proseguita, circa 154mila persone sarebbero state uccise nei combattimenti e altre 223mila sarebbero morte di fame e malattie prevenibili come colera e difterite.

Dal 2021, il conflitto è andato avanti per quasi altri cinque anni. Il bilancio effettivo di questa guerra è probabilmente molto più alto, ma non esistono stime aggiornate e autorevoli a livello nazionale, poiché i sistemi per il conteggio delle vittime sono stati completamente azzerati.

Nel inverno scorso, il Consiglio di transizione del sud, una coalizione di gruppi politici e milizie appoggiata dagli Emirati, ha preso il potere nelle zone meridionali del paese. Le milizie sostenute dai sauditi, tra cui una nuova formazione chiamata Scudo nazionale creata specificamente per contrastare il Consiglio di transizione del sud, hanno contrattaccato.

Queste forze hanno preso il controllo della sicurezza delle frontiere in alcuni porti e aeroporti cruciali. Verso la fine di dicembre, le forze saudite hanno bombardato un carico di armi proveniente da Abu Dhabi, sostenendo che fosse destinato al Consiglio di transizione del sud. Di conseguenza, gli Emirati Arabi Uniti si sono ritirati dal paese, lasciando isolata una delle forze più efficaci nel contrasto agli houthi.

L'Escalation Degli Houthi

Dalle loro montagne nel nord, gli houthi hanno osservato attentamente questi sviluppi geopolitici e hanno pianificato la loro mossa successiva. Fin dai primi mesi dell'offensiva israeliana a Gaza, seguita agli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023, il gruppo ha periodicamente lanciato missili a lungo raggio e droni verso Israele.

Inoltre, gli houthi hanno tenuto in ostaggio la navigazione nel mar Rosso nel nome della causa palestinese. Questa strategia ha innescato i bombardamenti coordinati di Stati Uniti, Regno Unito e Israele, ampliando ulteriormente il teatro delle operazioni militari nella regione e intensificando la crisi umanitaria in Yemen.