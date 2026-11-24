Houthi forces close in on Aden, 80km north. Fragmented Yemeni defenses and southern political disputes jeopardize the temporary capital against relentless strikes.

I membri delle Forze di Sicurezza Nazionale yemenite hanno rafforzato la sicurezza a Aden il 19 novembre 2026, posizionando posti di blocco in risposta all'avanzata delle forze Houthi. La città, che funge da capitale temporanea dello Yemen, è oggi sotto costante minaccia di missili e droni,ponendo la popolazione civile davanti a una scelta disperata: rimanere sotto il fuoco o fuggire verso una campagna impoverita. Da quando il conflitto civile si è riacceso nell'estate di quest'anno, dopo una tregua durata quattro anni, gli Houthi hanno guadagnato terreno su quasi tutti i fronti.

Houthi Forces Advance on Aden Frontline

Le milizie Houthi guidate dall'Iran sono ora a sole 80 chilometri (50 miglia) dalla linea del fronte nella regione delle alture a nord di Aden. Un altro fronte si estende a 110 chilometri a ovest, lungo una strada desertica priva di ostacoli naturali significativi. Le forze governative, schierate su un vulcano spento affacciato sull'Oceano Indiano, hanno eretto trincee, barricate di terra e rafforzato i checkpoint. Nonostante queste difese, l'avanzata nemica minaccia di aggirare le posizioni statiche, creando un rischio concreto per la stabilità della capitale temporanea.

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Government Forces Face Internal Political Divisions

La resistenza militare a Aden è gravemente compromessa da lotte di potere interne e disaccordi tra le fazioni rivali e i loro finanziatori del Golfo. Mohammed al-Basha, analista del Royal United Services Institute di Londra, sottolinea che queste forze condividono un nemico comune ma non obiettivi politici o priorità territoriali. Il governo internazionale ha dichiarato che le unità sotto il comando strategico unificato, incluse le Brigate Giganti, le Forze Scudo della Patria e le Forze di Emergenza, coordinano gli sforzi. Tuttavia, sul terreno, le bandiere esposte dai soldati al posto di blocco appartengono spesso al vecchio Stato dello Yemen del Sud, simbolo di un obiettivo separatista.

Southern Transitional Council Demands Political Settlement

Le tensioni tra fazioni sostenute dall'Arabia Saudita e il Consiglio di Transizione Meridionale, appoggiato dagli Emirati Arabi Uniti, hanno portato a scontri armati durati settimane l'inverno scorso. Questa dinamica ha portato al ritiro degli Emirati Arabi Uniti dalla coalizione militare e alla scissione di fazioni dal STC. Anwar al-Tamimi, portavoce del Consiglio di Transizione Meridionale, ha criticato l'efficacia del comando governativo e ha aggiunto che le richieste politiche, incluso un referendum sulla secessione, devono essere affrontate. Il portavoce ha rifiutato di inviare soldati in un'offensiva senza una strategia chiara o una via verso un accordo politico, pur ribadendo l'impegno a difendere Aden se necessario.

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Civilians Face Constant Anxiety and Economic Hardship

La popolazione civile vive in uno stato di ansia costante mentre i razzi colpiscono la città in modo imprevedibile. Tariq Abdul Rahman, un ex soldato che vive con una famiglia di nove persone in una modesta casa, riferisce che i colpi cadono randomicamente su strade, mercati e case. Il timore per la sicurezza dei bambini e delle donne si combina con difficoltà economiche, poiché gli stipendi statali barely coprono le spese di base. Questa incertezza quotidiana amplifica la vulnerabilità dei residenti, costretti a lottare non solo per la sopravvivenza fisica ma anche per il futuro economico in una terra devastata dalla guerra.

Strategic Implications for Yemeni Stability

L'attuale situazione strategica pone interrogativi profondi sulla capacità del governo riconosciuto internacionalmente di difendere Aden. La mancanza di unità tra le varie forze armate e le divisioni politiche con le fazioni meridionali minano l'efficacia delle difese. Mentre Emad Bamatraf, vice capo della missione yemenita a Washington, sostiene l'unità operativa, la realtà sul campo mostra fratture profonde. La prossimità delle forze Houthi e l'instabilità interna creano un scenario critico che potrebbe determinare l'esito del conflitto riaccendido nell'estate 2026.