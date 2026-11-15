Yemen: Ritirata Governo e Attacchi Iraniani Mettono in Crisi Trump

Forze filo-governative si ritirano da Bab el-Mandeb mentre l'Iran colpisce le basi USA a Bahrein. Una doppia pressione che complica la diplomazia di Trump.

Il governo yemenita ha annunciato il ritiro strategico delle sue truppe dalla striscia costiera di Bab el-Mandeb, segnando una battuta d'arresto significativa per la coalizione guidata dall'Arabia Saudita contro i ribelli Houthi. Questa decisione, presa il 15 novembre per consolidare la difesa della capitale temporanea, Aden, avviene mentre l' Iran intensifica la pressione militare contro le basi degli Stati Uniti nel Golfo.

La Ritirata da Bab el-Mandeb e Aden

Le Forze Armate del Sud hanno confermato l'implementazione di un'operazione di ridispiegamento delle proprie truppe. Il ritiro comprende l'aeroporto di Dhubab e l'area di Bab el-Mandeb, situata a ovest della governatorato di Taiz. La decisione è stata presa con la priorità di garantire la sicurezza della capitale provvisoria, Aden, e delle governatorati circostanti.

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Questa mossa segnala la fine apparente dell'offensiva governativa durata sei settimane. L'obiettivo iniziale era rimuovere i ribelli Houthi dalla bocca del Mar Rosso per proteggere una rotta petrolifera cruciale per l'economia globale. L'Arabia Saudita ha sostenuto questa campagna militare per conto del governo yemenita internazionalmente riconosciuto, cercando di invertire le rapide avanzate houthi iniziate a settembre.

Nonostante la riconquista di alcune posizioni chiave nello scorso mese, l'offensiva non è riuscita a espellere completamente i combattenti Houthi dall'area né a rioccupare la città costiera di al-Mocha. Le fonti militari yemenite indicano che le forze governative si sono ora ripiegate verso al-Suqyah, situata a 150 chilometri a ovest di Aden. Questa posizione rimane strategica per cercare di spingere i ribelli fuori dalle aree costiere vicine.

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Tensione sul Fronte Iraniano e Bahrein

Parallelamente agli sviluppi in Yemen, l'Iran ha aumentato la pressione sugli Stati Uniti e sui loro alleati del Golfo. Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) ha dichiarato di aver attaccato una base militare statunitense a Bahrein utilizzando sei droni. Questo attacco è stato giustificato come rappresaglia per le azioni ostili statunitensi nella regione.

Il governo di Bahrein ha affermato di aver intercettato e distrutto diversi attacchi aerei iraniani. Questa è stata la prima volta dalle intercettazioni delle difese aeree di Bahrein dall'inizio di settembre. L'incidente ha scatenato un breve allarme nella capitale, portando le autorità a esortare cittadini e residenti a procedere verso le posizioni sicure più vicine mentre si mantiene la calma.

Questo evento si verifica solo due giorni dopo che l'IRGC aveva dichiarato di aver attaccato una struttura radar di avvisamento precoce degli Stati Uniti a Bahrein. Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha negato che la struttura radar abbia subito danni, affermando invece che due droni iraniani sono stati intercettati senza conseguenze significative per le infrastrutture americane.

Impatto Geopolitico su Donald Trump

Le recenti azioni iraniane mettono sotto i riflettori la posizione del presidente Donald Trump riguardo alla guerra在中东. L'ascesa dei repubblicani nelle elezioni di medio termine di questo mese ha contribuito a sminuire la necessità di un breakthrough diplomatico immediato da parte dell'amministrazione americana. Trump ha suggerito in giorni recenti che potrebbe evitare di attaccare l'Iran se non vi fossero nuove provocazioni da Tehran o dagli Houthi.

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Nonostante questa possibile moderazione, il presidente ha confermato che gli Stati Uniti manterranno il blocco navale contro l'Iran. La maggiore guerra tra gli Stati Uniti e l'Iran si è calmata nella fase iniziale del conflitto, ma la diplomazia appare attualmente bloccata. Non ci sono prospettive immediate di risoluzione né per il conflitto più ampio nel Golfo né per la guerra in Yemen.

Crisi Umanitaria a Taiz e Prospettive Future

Mentre le truppe governative si ritirano verso sud, la situazione umanitaria nella città di Taiz si sta deteriorando rapidamente. I combattenti Houthi si posizionano ora fuori dal distretto di Tur al-Bahah, a circa 80 chilometri dalla città, che è l'ultimo grande centro urbano sotto assedio nel nord dell'Altopiano. Taiz ospita circa la metà delle 300.000 persone sfollate in Yemen a causa dei combattimenti più recenti.

Le forniture di aiuti umanitari sono attualmente bloccate e non riescono a entrare nella città assediata. Allo stesso tempo, i civili sono impossibilitati a lasciare l'area per cercare sicurezza altrove. La ritirata delle forze governative da Bab el-Mandeb apre la possibilità di nuovi avanzamenti Houthi verso Aden, la base del governo riconosciuto dalla comunità internazionale da oltre un decennio dopo la cacciata dalla capitale Sanaa.