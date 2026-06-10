Yes Make: la filiera rigenerativa che sta cambiando Londra

L'associazione Yes Make sta creando una filiera rigenerativa a Londra, che evita che molti materiali finiscano in discarica. La nuova torrefazione HEJ Coffee Roastery su Old Kent Road è un esempio di come si possa recuperare e riutilizzare legno, mattone, vetro, porcellana e acciaio.

L'associazione Yes Make sta creando una filiera rigenerativa a Londra , che evita che molti materiali finiscano in discarica. La nuova torrefazione HEJ Coffee Roastery su Old Kent Road è un esempio di come si possa recuperare e riutilizzare legno, mattone, vetro, porcellana e acciaio.

Il fondatore di Yes Make, De Mowbray, ha dichiarato che questa è una filiera rigenerativa per la città che amano, che trasforma oggetti che altrimenti andrebbero sprecati in oggetti con un potenziale culturale. La associazione ha trovato un ex sito industriale dismesso nel quartiere di Newham a Londra, chiamato Tipping Point East, dove si trova un deposito di materiali di recupero.

Oltre la metà dei rifiuti del Regno Unito è prodotta dal settore edile, e una parte viene riciclata, ma non abbastanza per i gusti di De Mowbray. Un esempio di questo è stata una sequoia di 105 anni proveniente dall'Arboreto di Linford, che è stata portata a Tipping Point East e utilizzata per creare un legname pregiato.

Il team di Yes Make è arrivato con una struttura su misura realizzata con legno di abete di Douglas e quercia recuperati dai Docklands di Londra, e ha costruito la nuova torrefazione HEJ Coffee Roastery su Old Kent Road. Quest'opera racchiude storie legate alle maree e alla città, e invita il pubblico ad entrare e godere del caffè.

L'azienda di De Mowbray, Elephant & Castle, porta caffè di specialità a basso impatto ambientale in aziende e quartieri, e costruisce relazioni durature. La filiera rigenerativa di Yes Make sta aiutando a ridurre la quantità di rifiuti che finiscono in discarica e a creare oggetti utili e culturalmente significativi. La associazione sta lavorando per creare una città più sostenibile e più bella, e sta ispirando altri a fare lo stesso





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