Yip Ward e Paul Mappley acquistano un borgo normanno per 26mila sterline

Yip Ward e Paul Mappley hanno trasformato la vita vivendo in roulotte. Ora possiedono un borgo in Normandia per soli 26 mila sterline grazie al fai da te.

Yip Ward e Paul Mappley, una coppia di cinquantaduenne residenti nel Regno Unito, hanno realizzato un sogno impensabile per la maggior parte delle persone: acquistare un intero borgo storico nella regione della Normandia, in Francia, per la cifra simbolica di 26 mila sterline, equivalenti a circa 30 mila euro. Questa operazione immobiliare, nata da una serie di circostanze fortunate e dalla volontà di cambiare drasticamente stile di vita, ha consentito alla coppia di risparmiare oltre 100 mila sterline rispetto ai costi di mercato standard, grazie a un impegno estenuante nei lavori di ristrutturazione eseguiti in autonomia.

Dalla roulotte al borgo normanno

La storia di Yip e Paul ha avuto inizio nel 2020, quando i due coniugi vivevano in una roulotte a Tunbridge Wells, nella contea del Kent, poiché non potevano permettersi un alloggio tradizionale. Il destino ha iniziato a cambiare grazie a un amico, che ha suggerito loro di visitare una proprietà in vendita situata nella campagna francese. Dopo un breve viaggio in Normandia per ispezionare il luogo, la coppia ha deciso immediatamente di procedere all'acquisto.

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Per raccogliere le 12 mila sterline necessarie alla prima fase dell'operazione, Yip Ward e Paul Mappley sono stati costretti a vendere un vecchio trattore e diversi altri beni personali di valore. Quello che appariva inizialmente come un piccolo investimento immobiliare si è rapidamente evoluto in un progetto molto più ampio. La coppia ha rilevato anche gli edifici circostanti, ampliando il proprio possesso fino a raggiungere la cifra totale di 26 mila sterline per l'intero complesso.

La struttura e i lavori di restauro

Oggi, il piccolo borgo di proprietà di Yip e Paul comprende un patrimonio architettonico articolato, che include sette cottage, due fienili, un'officina, un antico torchio per il sidro, due tradizionali forni per il pane e numerosi altri edifici annessi di interesse storico e funzionale. I lavori di recupero e restauro sono iniziati sei anni fa e procedono con pazienza, un edificio alla volta, preservando l'identità di ciascuna struttura.

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Il primo cottage è già stato completamente restaurato e trasformato con successo in una casa vacanze, attirando visitatori da tutto il paese. Inoltre, la creatività della coppia si è estesa anche al recupero di vecchi van per il trasporto dei cavalli, trasportati direttamente dal Regno Unito, che sono stati adattati a nuove funzioni e riscuotendo un notevole successo tra gli ospiti, dimostrando come il riuso creativo sia centrale nella filosofia del borgo.

Risparmi e strategie di finanziamento

Per sostenere economicamente il lungo processo di trasformazione, Yip Ward e Paul Mappley hanno anche lanciato una campagna di raccolta fondi attraverso i social media, coinvolgendo la comunità online nel loro progetto di vita. A dare una mano concreta nei lavori c'è anche Ian, un amico muratore di 62 anni, il cui supporto professionale e amicizia sono fondamentali per la prosecuzione dei cantieri che richiedono competenze specifiche.

L'obiettivo più vicino per la coppia è completare il restauro del secondo cottage entro l'estate del 2027. Si tratta di un lavoro lungo e faticoso, che ha richiesto tempo, energie e risorse considerevoli, ma che ha permesso loro di risparmiare oltre 100 mila sterline rispetto ai costi che avrebbero dovuto sostenere affidandosi interamente a professionisti del settore edile, confermando la validità della loro strategia di auto-costruzione.

Visione futura e filosofia di vita

L'idea della coppia non è quella di trasformare la proprietà in un grande complesso turistico massificato. Al contrario, il desiderio principale è preservarne l'atmosfera originale, fatta di silenzio, natura incontaminata e ritmi lenti, lontano dallo stress della vita moderna. Tutti gli ospiti che soggiornano qui ci dicono che non riescono a credere a quanto sia tranquillo, senza inquinamento luminoso, un posto fantastico che non vogliono rovinare riempiendo i sette cottage di persone.

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Gli edifici ancora da recuperare avranno una destinazione diversa da quella puramente ricettiva: saranno trasformati in spazi per laboratori e attività artigianali, favorendo lo scambio culturale e creativo. La coppia sogna anche di organizzare fiere estive, mercatini e iniziative aperte alla comunità locale, includendo l'idea di proporre, una volta al mese, serate di cinema all'aperto accompagnate da pizza preparata negli antichi forni presenti nella proprietà, mantenendo vive le tradizioni locali.

Anche gli interventi di ristrutturazione seguiranno una filosofia precisa e rigorosa: niente televisori nei cottage e nessuna finestra in PVC, per mantenere il più possibile intatto il carattere storico degli edifici. "È un posto emozionante e straordinario e vogliamo assicurarci che le persone, quando arrivano qui, abbiano la sensazione di essere state trasportate indietro nel tempo", ha concluso Yip, ribadendo l'impegno per un turismo sostenibile e rispettoso del patrimonio.