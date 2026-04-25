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Yoga: le asana di estensione indietro per espandere il corpo e lo spirito

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Yoga: le asana di estensione indietro per espandere il corpo e lo spirito
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📆4/25/2026 10:47 AM
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Scopri i benefici delle asana di estensione indietro con l'esperta Caterina Patimo. Migliora la postura, la respirazione, riduci l'ansia e apri il cuore con Bhujangasana e le sue varianti.

Le asana di estensione indietro rappresentano una pratica yoga profonda e trasformativa, ben oltre il semplice esercizio fisico. Queste posizioni, come spiega Caterina Patimo , esperta di Hatha Yoga e Rocket Inspired Yoga e volto noto sui social con il suo programma -The Exit Strategy-, sono progettate per espandere la regione toracica, stimolando un respiro più ampio e profondo.

Questo processo non solo favorisce l'apporto di ossigeno, ma incoraggia anche un'apertura verso il mondo esterno, promuovendo un senso di accettazione e un atteggiamento più estroverso. L'importanza di queste asana risiede nella loro capacità di sviluppare forza, energia e, soprattutto, una profonda connessione con il proprio corpo e la propria mente. Caterina Patimo sottolinea l'importanza fondamentale dell'ascolto interiore e di un approccio allo yoga privo di preconcetti.

L'invito è quello di avvicinarsi a questa disciplina con una mente aperta e un atteggiamento di osservazione, permettendo al corpo di guidare il movimento e di rivelare i propri limiti e potenzialità. I benefici di queste pratiche si estendono ben oltre il piano fisico, influenzando positivamente la sfera mentale e spirituale. A livello fisico, le asana di estensione indietro allungano i muscoli addominali, rinforzano e tonificano i muscoli della colonna vertebrale, decomprimendo i nervi spinali e migliorando la postura.

Questo contribuisce a contrastare la rigidità causata dalla vita sedentaria e ad aumentare la flessibilità dei polmoni, ottimizzando il flusso d'aria durante la respirazione. Una respirazione più profonda e consapevole aiuta a ridurre l'ansia, migliorare la qualità del sonno, aumentare i livelli di energia e favorire una digestione sana. Ma i benefici non si fermano qui.

L'espansione della gabbia toracica e la stimolazione dell'Anahata Chakra, il centro energetico del cuore, aprono la strada all'amore, alla compassione e alla fiducia in sé stessi. Queste asana aiutano a rilasciare lo stress e le emozioni represse, promuovendo un senso di interconnessione con il mondo circostante. Esploriamo insieme Bhujangasana, la posizione del cobra, e le sue varianti. Inizia in posizione prona, con la fronte a terra, gambe dritte e unite, piedi rivolti verso l'alto.

Posiziona i palmi delle mani sotto le spalle, dita in avanti, gomiti indietro. Inspira, solleva il tronco, distendi la gola senza iperestendere la testa, espandi il torace, allontana le spalle dalle orecchie e distendi le braccia. Mantieni l'osso pubico a terra. Respira normalmente e poi, espirando, ritorna alla posizione di partenza.

Puoi praticare in modo dinamico, ripetendo il movimento per cinque cicli. Per una versione più accessibile, prova Saral Bhujangasana, piegando le braccia e appoggiando gli avambracci a terra. Per intensificare, prova Purna Bhujangasana, cercando di toccare la testa con le dita o i piedi mentre sei in posizione. Queste varianti offrono un percorso graduale per esplorare i benefici di Bhujangasana, mantenendo la colonna vertebrale flessibile e sana e promuovendo il benessere generale

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