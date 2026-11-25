Il film di Nathan Fielder e Lance Oppenheim arriva al Festival di Torino e nelle sale il 27 novembre, analizzando la figura enigmatica di Elizabeth Holmes e Theranos.

Il documentario intitolato " You Can See Everything" è stato diretto dall'attore e comico Nathan Fielder insieme a Lance Oppenheim, autore di un recente lavoro similare. Il film si concentra sulla figura ambigua di Elizabeth Holmes, fondatrice di Theranos, l'azienda che nei primi anni Duemiladieci prometteva di rivoluzionare le analisi del sangue. Il dispositivo annunciato non funzionò mai, portando al fallimento della società e alla condanna per frode di Holmes.

Presentazione al Festival di Torino e uscite

Il film sarà presentato in anteprima in Italia al Festival di Torino. Successivamente, uscirà nelle sale cinematografiche il 27, 28 e 29 novembre. Questa programmazione ufficiale permette al pubblico di accedere all'opera che ha tenuto incollati gli spettatori negli Stati Uniti per diverse settimane.

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I 34 giorni con Holmes e Billy Evans

La storia nasce da un'invito ricevuto nel 2023 da Elizabeth Holmes e dal suo compagno Billy Evans. I registi sono stati chiamati a trascorrere con loro i 34 giorni che precedono l'incarcerazione di Holmes. Questa collaborazione ha permesso di entrare negli ultimi momenti di vita della coppia prima delladetenzione.

La trasformazione dell'osservazione

Inizialmente, il progetto era concepito come un semplice lavoro di osservazione. Nathan Fielder non sarebbe dovuto comparire in video, ma le sue interazioni con Holmes ne hanno fatto un secondo protagonista. La presenza del comico, noto per la sua umorismo surreale e la sua "cringe comedy", ha modificato radicalmente la dinamica. La sua espressione neutra e il tono monocorde hanno introdotto una gravità diversa nei contesti mostrati.

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Il confondersi tra vero e finto

Con la durata di due ore e quaranta minuti, l'opera esplora il collasso della distinzione tra verità e finzione. Il documentario si frammenta e si ricompone, presentando personaggi reali e fittizi in un intreccio difficile da decifrare. Questo approccio riflette la società contemporanea, sempre esposta e consapevole della propria esposizione mediatica. La posta in gioco non è una risposta chiara, ma la domanda stessa sulla natura della realtà rappresentata.

L'impatto sulla percezione pubblica

L'opera rappresenta lo spirito di un'epoca in cui i confini tra accettabile e scandaloso sono costantemente spostati. La figura di Holmes, già oggetto di esaltazione e poi di condanna, rimane una sfida per la comprensione umana. Il documentario non offre giudizi facili, ma invita a riflettere sulla complessità della comunicazione moderna e sull'impossibilità di stabilire confini netti nel caos informativo attuale.