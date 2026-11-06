Youssef Siher e Milena Sagia Hammoud: Indagini continue e libertà cautelare a Milano

La Procura rinuncia al riesame per Youssef Siher e Milena Sagia Hammoud. Proseguono le indagini su istigazione a delinquere e rete organizzativa a Milano.

Il procedimento penale riguardante Youssef Siher e la coniuge Milena Sagia Hammoud subisce un importante snodo procedurale con la rinuncia ufficiale della Procura a presentare domanda di riesame del provvedimento restrittivo. Tale decisione istituzionale ha portato immediata alla liberazione dell'uomo dopo che era stato fermato nelle ore notturne intercorse tra il 24 e il 25 ottobre scorso, durante le quali le autorità di pubblica sicurezza avevano eseguito i pignoramenti e i sequestri dei dispositivi elettronici personali. Questa mossa processuale non indica affatto la conclusione delle indagini, ma rappresenta un cambiamento tattico nel modo in cui le forze dell'ordine e la magistratura milanese monitorano la presunta rete di contatti e le attività di coordinamento che vengono ancora accertate.

Detti Accuse e Natura delle Indagini in Corso

Youssef Siher rimane al centro di un fascicolo che lo imputa per il reato grave di istigazione a delinquere, una fattispecie aggravata specificamente dalla finalità del terrorismo e dall'organizzazione di violenza nelle manifestazioni pubbliche. La Procura ritiene che le azioni compiute da questa persona siano state parte di un quadro più ampio di incitamento all'ordine pubblico, legato direttamente agli eventi di devastazione e saccheggio che hanno colpito il centro di Milano durante il fine settimana appena trascorso. L'obiettivo delle indagini è dimostrare come il coordinamento sia avvenuto attraverso canali digitali privati e pubblici, evitando di focalizzarsi esclusivamente sui comportamenti fisici immediati per guardare alla struttura organizzativa sottostante.

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In parallelo, l'attenzione della magistratura è rivolta anche a Milena Sagia Hammoud, la moglie di Youssef Siher, che è indicata nella documentazione ufficiale come indagata per gli stessi identici reati. Le autorità giudicanti stanno valutando il ruolo di questa donna nell'ecosistema digitale che è emerso durante le indagini, concentrandosi sulla sua eventuale partecipazione alla gestione delle piattaforme online che hanno facilitato la comunicazione tra i soggetti coinvolti nei disordini. La scelta di non insistere sulle esigenze cautelari personali per Youssef Siher non elimina il sospetto sulla sua colpevolezza, ma lascia spazio alla fase di acquisizione delle prove digitali senza la necessità di mantenerlo in stato di detenzione preventiva.

Il Ruolo Chiave delle Piattaforme Digitali e dei Contatti

Un elemento cardine dell'indagine è la identificazione e l'analisi della chat su Telegram, una piattaforma di messaggistica istantanea che Youssef Siher ha amministrato e gestito durante il periodo critico. Accanto a questo canale, è stata posta sotto osservazione la pagina Instagram dal titolo 'Movimento 17 ottobre', un profilo che è nato e si è sviluppato proprio in risposta agli eventi di forza che hanno scosso la città durante il fine settimana. Le autorità stanno ricostruendo la cronologia esatta di ogni messaggio, immagine e istruzione diffusa attraverso questi canali, cercando di collegare le parole scritte ai successivi atti di vandalismo e violenza fisica verificatisi nelle vie centrali di Milano.

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La rinuncia al riesame permette alle indagini di concentrarsi sull'analisi forense approfondita di tutti i dispositivi informatici sequestrati a Youssef Siher e a Milena Sagia Hammoud. I tecnici della Polizia Scientifica stanno estraendo i dati da smartphone, tablet e computer, cercando di recuperare informazioni cancellate o nascoste che possano rivelare l'identità di altri correlati o la struttura di comando della rete. Questo lavoro tecnico richiede tempo e precisione, e rappresenta la base su cui si fonderanno le eventuali nuove richieste di custodia cautelare o di accusa definitiva, una volta che il quadro delle responsabilità sarà completamente chiarito.

Coordinamento Interprovinciale e Prospettive Future

Le indagini non si limitano al territorio milanese, ma coinvolgono attivamente anche la Procura di Genova, che sta collaborando per mappare l'intera rete di contatti e gli eventuali collegamenti extra-regionali. Questa cooperazione istituzionale è essenziale per capire se le istigazioni partivano da Milano o se c'erano comandi provenienti da altre regioni, un dettaglio cruciale per la qualificazione giuridica dei reati di terrorismo e violenza organizzata. I primi sviluppi concreti del caso potrebbero arrivare nelle prossime settimane dall'elaborazione dei report tecnici sui contenuti digitali recuperati, che potrebbero fornire prove schiaccianti contro gli amministratori delle pagine social e delle chat.

La strategia adottata dalla Procura milanese punta a non allentare la pressione investigativa pur avendo rilasciato Youssef Siher, mantenendo sotto controllo rigoroso i suoi movimenti e le sue comunicazioni per verificare se le attività di incitamento siano cessate o se siano proseguite in forme più sottili. La comunità milanese attende con attenzione gli esiti di questo percorso complesso, che cerca di distinguere tra la libertà di espressione politica e l'istigazione illegale alla violenza organizzata. La trasparenza nelle conclusioni dell'indagine sarà fondamentale per rassicurare la cittadinanza e garantire che la giustizia venga fatta sulla base di prove solide e incontrovertibili, tutelando al contempo le regole costituzionali di libertà personale.