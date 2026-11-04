Youth League: Porto-Napoli 3-1, i dettagli della sconfitta azzurra

Il Napoli Primavera perde 3-1 contro il Porto in Youth League. Analisi del match, gol di Liccardo e contesto europeo per entrambe le squadre.

La stagione europea del Napoli Primavera registra un nuovo stop negativo con la sconfitta interna subita contro il Porto per 3-1 nella fase a gironi di Youth League. La partita si è disputata nel pomeriggio odierno e ha sancito la terza perdita su quattro incontri disputati dalla squadra guidata da Antonio Nocerino. Questo risultato mantiene alta l'incertezza sulla qualificazione diretta agli ottavi di finale, costringendo gli azzurri a puntare sulla zona playoff o su una rimonta nelle ultime giornate.

Dettaglio dei gol e sviluppo della gara

Il primo tempo è stato caratterizzato da un equilibrio tattico che si è rotto al novantesimo minuto grazie a un calcio di rigore trasformato da Tiago Silva, portando il Porto in vantaggio con il punteggio di 1-0. Durante questa fase iniziale di gioco, Santella ha subito un infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo al trentesimo minuto del secondo tempo, lasciando spazio a Christian Liccardo tra i titolari. Il cambio ha cercato di dare nuova linfa offensiva alla formazione azzurra, ma il Porto ha mantenuto la pressione sull'area di rigore.

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Nella ripresa, Brandao ha guidato i portoghesi verso un netto allungamento delle distanze. Eduardo Ferreira ha segnato al cinquantesimo minuto, raddoppiando il vantaggio lusitano e mettendo definitivamente in crisi la difesa napoletana. Duarte Cunha ha poi fissato il punteggio provvisorio sul 2-0 al sessantaquattresimo minuto, dimostrando superiorità tecnica e fisica rispetto agli avversari.

Risposta azzurra e conclusione del match

Nonostante il divario nel punteggio, il Napoli Primavera non si è arreso e ha continuato a cercare occasioni pericolose. Al settantunesimo minuto, su uno sviluppo di corner battuto da Baridò, Christian Liccardo ha realizzato un colpo di testa che ha ridotto le distanze sul 3-1. Questo gol ha rappresentato l'unica soddisfazione offensiva per gli allenatori di Nocerino in una giornata complessa, mostrando però la volontà di reagire anche quando le carte sembrano già distribuite.

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Contesto classifica e prossimi step europei

Per entrambe le compagini, questo incontro rappresenta una sfida cruciale per definire le posizioni in classifica. Il Porto, pur avendo iniziato il girone unico in salita con tre sconfitte consecutive e zero punti, cerca ora di blindare la zona playoff o di recuperare terreno per l'accesso diretto agli ottavi. Il Napoli, invece, muove la classifica a quota tre punti grazie alla spettacolare vittoria per 4-3 ottenuta precedentemente contro il Bodo Glimt allo stadio Maradona, che ha riscattato le precedenti sconfitte contro Arsenal e Villarreal.

Organizzazione e staff tecnico della partita

L'arbitraglio è stato affidato a una squadra quasi interamente inglese, con Michael Oliver al fischio d'inizio, affiancato dagli assistenti Stuart Burt e James Mainwaring. Il quarto uomo designato è Thomas Bramall, mentre il VAR è stato gestito da Stuart Attwell con il supporto tecnico di Christian Dingert. La dirigenza del Porto, guidata dal presidente Villas Boas e dal vice Michele Montese, aveva comunicato due giorni fa l'impegno in un vertice con le autorità locali, motivo per cui il tradizionale pranzo UEFA non si è tenuto.