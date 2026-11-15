L'Ucraina restringe l'accesso a 16 canali YouTube russi tra cui Masha e Orso. Una mossa contro la propaganda bellica e la disinformazione online promossa da blogger e artisti filo-mosca.

La piattaforma di video sharing YouTube ha interrotto bruscamente la disponibilità di sedici canali russi nel territorio ucraino, estendendo il blocco anche alle versioni multilingue dell'intrattenimento infantile Masha e Orso. Questa decisione tecnica si inserisce in un quadro più ampio di misure restrittive volute dal governo di Kiev per isolare le fonti mediatiche russe all'interno dei confini nazionali, riducendo drasticamente la visibilità di contenuti considerati pericolosi per la sicurezza nazionale.

La restrizione ufficiale è stata annunciata il 13 novembre dal Centro ucraino per il contrasto alla disinformazione, un ente governativo specializzato nel monitoraggio delle narrazioni ostili online. L'organizzazione ha dichiarato che i canali sospesi sono gestiti da propagandisti dichiarati, blogger apertamente sostenitori della guerra e personaggi pubblici che hanno espresso esplicitamente il loro appoggio al conflitto armato in corso tra la Russia e l'Ucraina, contribuendo a distorcere la percezione dei fatti da parte del pubblico locale.

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La lista delle sanzioni include figure di spicco del panorama mediatico russo, tra cui Alexander Sladkov, corrispondente di guerra noto per le sue posizioni filo-russe, e il blogger Sergei Kolyasnikov, attivo con lo pseudonimo Zergulio. Tra gli artisti colpiti figurano anche la cantante Nadezhda Babkina, Yulia Savicheva, Victoria Daineko, Masha Weber e il duo musicale Uma2rman, oltre ai canali denominati Russian Svo Compilations e Sevastopol Correspondent, tutti rimossi dalle ricerche e dagli accessi nella regione.

Un'attenzione particolare è stata dedicata alla serie animata Masha e Orso, con la limitazione dell'accesso agli utenti che si trovano fisicamente in Ucraina per le versioni in lingua russa, ucraina e inglese. Questo passo operativo segue direttamente le sanzioni economiche imposte ad agosto dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che colpirono cinque cittadini russi e quattro organizzazioni coinvolte nella produzione e distribuzione del cartone animato, incluso lo studio di animazione Animaccord, accusato di veicolare propaganda mascherata da svago innocente.

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La serie animata, ideata da Oleg Kuzovkov e prodotta nel 2009, è diventata un fenomeno culturale globale con miliardi di visualizzazioni su YouTube e trasmissioni in oltre 120 paesi. La trama segue le avventure della bambina bionda Masha e del grande orso bruno, un ex artista di circo dal carattere paziente, e diversi analisti politici hanno interpretato i personaggi come metafore geopolitiche, suggerendo che l'orso rappresenti la Russia vista come una potenza protettiva ma dominante, una narrazione che Kiev intende smantellare.

Lo studio Animaccord ha respinto con fermezza le accuse di disinformazione, definendole false e diffamatorie in comunicati ufficiali. La società ha sottolineato la sua natura di entità privata indipendente, dichiarando di non ricevere fondi pubblici dal governo russo e di produrre esclusivamente contenuti di intrattenimento privi di messaggi politici o propagandistici, mantenendo così la sua posizione legale nonostante l'embargo digitale imposto dal vicino occidentale.