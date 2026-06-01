Zagrebelsky: La Costituzione come anticorpi della democrazia. L'identità di Repubblica tra cultura, comunità e battaglie storiche

Il giurista Gustavo Zagrebelsky, intervenendo all'Arena Repubblica Robinson, traccia un parallelismo tra la Costituzione italiana e gli anticorpi del corpo umano: si attivano quando la democrazia è in pericolo. Partendo dalle Fosse Ardeatine, riflette sul valore attuale della memoria e dei principi fondanti. Il dibattito si sposta poi sull'identità del giornale 'Repubblica', definendone l'innovazione culturale con il paginone centrale, la crisi attuale della classe dirigente e l'importanza delle battaglie identitarie, come la fermezza durante il rapimento Moro. Infine, sottolinea il senso di comunità che nasce dagli eventi dal vivo, come RepIdee, in un'epoca in cui la condivisione di una visione del mondo è più necessaria che mai.

Il richiamo alla Costituzione è tornato attualissimo: dal nostro palco all'Arena Repubblica Robinson, Gustavo Zagrebelsky ha detto che la Carta è un po' come gli anticorpi che si attivano quando c'è bisogno di aiuto.

L'analisi del giurista parte da un evento simbolo, le Fosse Ardeatine, per sostenere che le commemorazioni rischiano di diventare rituali stanchi e polverosi, ma oggi sono più che mai necessarie perché, in qualche caso, l'aria democratica comincia a mancare. È quindi indispensabile risalire agli archetipi, ai fondamenti valoriali, che ci hanno garantito ottant'anni di libertà. Questo richiamo alla Costituzione come meccanismo di difesa della democrazia rappresenta il cuore del suo intervento.

Il discorso si sposta poi sull'identità e sullo stile del giornale 'Repubblica'. Zagrebelsky, una volta, ha scritto che per Eugenio Scalfari il progetto culturale era fondamentale. Non c'era discussione politica che potesse prescindere da una parallela discussione culturale. L'invenzione del paginone centrale, che toglieva la cultura dalla terza pagina per metterla al centro del dibattito, fu un'innovazione epocale.

Oggi, invece, la preparazione della classe dirigente è molto scaduta. Il politico tende ad allinearsi alla preparazione di chi lo ascolta, adottando lo stile: 'Io sono come voi, votatemi per questo'. Questa valutazione critica tocca un tasto decisivo per il futuro del Paese. Tra le battaglie identitarie di 'Repubblica' da ricordare, Zagrebelsky cita quella drammatica e condivisa della fermezza durante il rapimento Moro.

Fu una scelta lacerante, ma necessaria: se si fosse acconsentito alla liberazione di alcuni brigatisti in carcere, chi poi avrebbe potuto negare la scarcerazione di altri terroristi se, in futuro, avessero rapito un qualunque cittadino italiano? Questa coerenza di principio definisce il carattere del giornale. Infine, parla degli eventi dal vivo, come RepIdee, e del senso della parola 'comunità' riferita a un giornale.

'Repubblica' dà la sensazione netta di comunità: rivedersi in piazza, adunare centinaia di persone che condividono quella visione del mondo, parlare ed essere compresi, è far rivivere l'intensità di quel momento originario, rafforzando il legame tra l'informazione e i suoi lettori in un'epoca di frammentazione





repubblica / 🏆 32. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Costituzione Gustavo Zagrebelsky Repubblica Identità Giornale Comunità Rapimento Moro Cultura Classe Dirigente

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

2 giugno, Festa della Repubblica: cosa fare a NapoliLeggi su Sky TG24 l'articolo 2 giugno, Festa della Repubblica: cosa fare a Napoli

Read more »

80esimo anniversario della Festa della Repubblica a TorinoUn palinsesto di eventi a Torino per l'80esimo anniversario della Festa della Repubblica, con cerimonie in piazza Castello e spettacolo al Teatro Regio.

Read more »

L'Anas prepara il ponte del 2 giugno per la Festa della RepubblicaL'ente Anas avverte di sciogliersi il traffico lungo le autostrade italiane grazie alla sospensione dei mezzi pesanti e al blocco del Brennero, prevedendo un grande afflusso verso le località di mare e un intenso traffico istituzionale.

Read more »

Il 2 giugno 1946 festeggiamo la Repubblica e le donne che hanno scritto la Costituzione italianaIl 2 giugno 1946 non solo segna l'ottantesimo anniversario della Repubblica italiana, ma anche la prima volta che le donne parteciparono al voto e furono elette come deputate nella storia del paese.

Read more »