Zandalasini trionfa con le Valkyries: secondo titolo Wnba

Cecilia Zandalasini vince la seconda Wnba con le Golden State Valkyries sconfiggendo le Atlanta Dream in gara-7, consolidando il suo status di icona del basket internazionale.

Cecilia Zandalasini ha firmato la storia del basket mondiale conquistando il secondo titolo Wnba della sua carriera sportiva. Le sue Golden State Valkyries si sono imponate per 68-63 nelle Finals di gara-7 contro le Atlanta Dream. L'evento si è svolto davanti al pubblico del Chase Center di San Francisco.

Un trionfo storico per l'azzurra nel Wnba

Per la franchigia californiana si tratta del primo titolo Wnba nella loro breve storia. La squadra è nata soltanto due anni fa ma era determinatissima a imporsi velocemente ai vertici del basket professionistico americano. Per Cecilia si tratta di un risultato straordinario che l'ha consacrata a livello globale.

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Il presidente della Fip, Gianni Petrucci, ha sottolineato l'unicità dell'impresa con grande orgoglio. Ha dichiarato che l'atleta è arrivata dove nessun italiano era mai arrivato prima di lei. Ha aggiunto che due titoli in un campionato professionistico americano nessuno li può vantare, celebrando l'impresa dell'atleta azzurra con parole di grande rispetto.

Ed effettivamente non sono tante le persone, anche fuori dall'Italia, che possono vantare più titoli Wnba vinti con squadre diverse. Lei ha festeggiato con una storia sui social dove ha rilanciato le immagini della vittoria di gara-7. Si vedono l'abbraccio con le compagne e la coppa alzata al cielo in un momento di pura gioia.

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Il percorso di Zandalasini verso la cima

L'ala azzurra nata a Broni, in provincia di Pavia, aggiunge infatti un secondo titolo Wnba alla propria bacheca personale. Questo avviene dopo quello conquistato nel 2017 quando era una rookie con la maglia delle Minnesota Lynx. Nove anni dopo il suo primo successo, l'azzurra si è ripetuta in un campionato di altissimo livello.

Questo campionato ha aumentato ulteriormente il livello tecnico, atletico e competitivo negli ultimi anni. Anche i ricavi, gli investimenti e gli stipendi iniziano ad essere molto alti per i professionisti. La Zandalasini ha dimostrato di essere all'altezza di questa crescita continua e competitiva.

In gara-7 il contributo della Zandalasini è stato limitato a due punti con 1 su 5 al tiro in 6 minuti sul parquet. Ma i numeri complessivi nelle Finals parlano di 19 minuti e 8,5 punti di media a partita. Alcuni tiri, inoltre, sono stati determinanti per le Valkyries in momenti chiave del gioco.

L'impatto sul basket italiano e internazionale

Il dato statistico racconta solo in parte il peso dell'italiana nella squadra vincitrice. Golden State ha puntato anche sull'italiana per creare una squadra capace di vincere subito il titolo. Ha potuto contare sulla sua esperienza internazionale e sulla capacità di interpretare più ruoli con grande efficacia.

Ha anche fatto leva sulla lucidità nei momenti decisivi che l'ha resa fondamentale. La stessa che Ceci ha avuto con la maglia della nazionale azzurra, di cui è l'indiscutibile trascinatrice. La vittoria assume un valore particolare per il basket italiano e per il suo sviluppo.

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Da anni Zandalasini rappresenta il fiore all'occhiello del movimento azzurro. È una delle poche giocatrici europee capaci di ritagliarsi uno spazio stabile nel massimo campionato professionistico femminile nordamericano. Nel suo palmares ci sono anche due campionati e tre coppe nazionali con la divisa del Fenerbahce in Turchia.

Ha vinto anche la Supercoppa italiana con la Virtus Bologna nel 2023. Un capitolo a parte merita il suo contributo all'Italia attraverso la nazionale. Grazie allo storico bronzo vinto a Eurobasket 2025 sotto la sua guida, il movimento cestistico femminile italiano è in ascesa.

Un futuro luminoso per il basket azzurro

L'immagine vincente del basket azzurro femminile ha ottenuto ascolti eccezionali in tv. Questo ha creato un effetto trainante enorme per le giovani tabelle. La Zanda, come la chiamano le compagne, sta anche aprendo la strada alle altre stelle azzurre.

Potranno presto farsi valere in Wnba grazie al suo esempio. Costanza Verona, legata alle Dallas Wings con un contratto di sviluppo, è un esempio di questa nuova generazione. Matilde Villa, sotto contratto con le Atlanta Dream, è un'altra figura chiave.

E Zandalasini è lì ad aspettarle con il titolo di campionessa in carica. Il suo esempio dimostra che la via è aperta per le giovani promesse. Il basket italiano femminile guarda al futuro con grande ottimismo e fiducia nei propri mezzi e nella propria capacità di competere ai massimi livelli mondiali.