Zaniolo, rinnovo fino al 2029 con l'Udinese: il club esercita il riscatto dal Galatasaray

L'Udinese ha deciso di puntare definitivamente su Nicolò Zaniolo dopo una stagione positiva da sei gol e sette assist. Il club ha esercitato il riscatto dal Galatasaray, evitando l'alternativa di un pagamento ridotto ma con una percentuale sulla futura rivendita. L'agente del giocatore ha espresso soddisfazione per l'impatto avuto a Udine, mentre Zaniolo ha sottolineato la sua riconoscenza verso la maglia. Il rinnovo, fino al 2029, mira a consolidare il progetto friulano dopo la qualificazione europea raggiunta dopo 13 stagioni.

Dopo una stagione da sei gol e sette assist, il club ha deciso di puntare definitivamente su di lui, pagando al Galatasaray i preveduti dal riscatto.

In alternativa, l'Udinese poteva pagare 5 milioni di euro, ma tenendo una percentuale del una nuova intesa economica sull'ingaggio del giocatore, dato che la scorsa estate la questione stipendio era stata definita rapidamente negli ultimi minuti di mercato. L'agente del trequartista bianconero ha spiegato: Siamo certamente contenti dell'impatto che Nicolò ha avuto a Udine e della affinché la sua permanenza possa davvero poggiare su basi solide.

Oggi Nicolò si sente in attesa di un confronto con la società Udinese per poter chiarire le posizioni. La prima stagione di Zaniolo a Udine non ha mai nascosto il feeling con la realtà con cessa a marzo, l'italiano aveva detto: Ho una riconoscenza altissima per questa maglia: negli ultimi due anni ho giocato poco e male.

Ora, Zaniolo e l'Udinese proseguiranno insieme fino al 2029, con la speranza di replicare la stagione appena conclusa: raggiunta per la prima volta dopo 13 stagioni, per i friulani





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