Zaporizhzhia, 18 morti in un bombardamento russo su Komyshuvakha

Il presidente Volodymyr Zelenskiy riferisce di un attacco russo nella regione di Zaporizhzhia con 18 morti e cinque feriti nel villaggio di Komyshuvakha.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha dichiarato lunedì 2 novembre 2026 che le forze russe hanno bombardato un villaggio nella regione sud-orientale di Zaporizhzhia, uccidendo 18 persone e ferendone cinque. L'annuncio è stato diffuso da Zelenskiy attraverso un post pubblicato sulla piattaforma Telegram e riportato dall'agenzia Reuters.

L'attacco ha colpito il villaggio di Komyshuvakha, nella regione di Zaporizhzhia. Secondo quanto riferito da Zelenskiy, il bersaglio iniziale è stato una scuola del centro abitato, utilizzata per la distribuzione di aiuti umanitari alla popolazione locale.

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Come si è svolto il doppio attacco su Komyshuvakha

Secondo il presidente Volodymyr Zelenskiy, le forze russe hanno sganciato inizialmente bombe aeree sulla scuola di Komyshuvakha. Il edificio era in uso come punto di distribuzione di aiuti umanitari, circostanza che secondo il presidente rende l'episodio particolarmente grave.

Il primo attacco è stato seguito da una seconda ondata di bombardamenti. Zelenskiy ha riferito che sono seguite altre nove bombe, tra cui un colpo diretto contro un rifugio utilizzato dai residenti del villaggio.

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La sequenza descritta dal presidente indica quindi un attacco ripetuto contro un'area frequentata da civili, con un rifugio tra i bersagli colpiti. Il bilancio complessivo di 18 morti e cinque feriti è stato indicato nello stesso messaggio.

Le dichiarazioni di Zelenskiy e i dati sul bilancio

Il presidente Volodymyr Zelenskiy ha attribuito la responsabilità dell'attacco alle forze russe, in un messaggio pubblicato su Telegram nella giornata di lunedì 2 novembre 2026. Il dato sulle vittime, 18 persone uccise, e quello sui feriti, cinque, sono stati forniti direttamente dal presidente ucraino.

Il resoconto dell'agenzia Reuters si basa sulla dichiarazione di Zelenskiy e non include, nel testo disponibile, verifiche indipendenti sul numero delle vittime o sulla dinamica degli impatti. Le informazioni vanno dunque lette come affermazioni del governo ucraino, riportate dalla stampa internazionale.

Il testo di riferimento non riporta una replica ufficiale della Russia all'accusa, quindi la versione dei fatti presentata finora proviene esclusivamente da Kiev. Ogni ulteriore sviluppo dovrà essere valutato alla luce di eventuali conferme da parte di altre fonti.

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Conseguenze per i civili e prossimi sviluppi nella regione

L'attacco ha colpito un luogo di distribuzione di aiuti umanitari e un rifugio usato dai residenti, due strutture che normalmente offrono protezione o assistenza alla popolazione civile. Il danneggiamento di questi punti di riferimento può ridurre l'accesso a beni essenziali e alla sicurezza per gli abitanti di Komyshuvakha.

Nel comunicato di Zelenskiy non sono indicate misure concrete, date o procedure successive, né l'entità dei danni materiali alla scuola e al rifugio. Al momento della pubblicazione non risultano nel testo fonte annunci su nuove operazioni di soccorso o inchieste specifiche.

Per chi segue il conflitto nella regione di Zaporizhzhia, la notizia conferma la presenza di attacchi con bombe aeree su aree civili, come riferito dal presidente ucraino. Il quadro completo dipenderà dai dati che le autorità ucraine e le organizzazioni presenti sul territorio renderanno disponibili nei prossimi giorni.