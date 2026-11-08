La direzione russa annuncia il distacco della linea Ferosplavna dalla centrale di Zaporizhzhia. I generatori diesel garantiscono la sicurezza. Livelli radioattivi nella norma.

La direzione della centrale nucleare di Zaporizhzhia, situata nel sud-est dell' Ucraina e attualmente sotto il controllo russo, ha confermato la perdita della propria alimentazione elettrica esterna. L'incidente è stato annunciato domenica 8 novembre, segnando un nuovo episodio di instabilità in un impianto strategico che da tempo rappresenta un punto focale delle tensioni tra Mosca e Kiev durante il conflitto in corso.

Distacco della linea Ferosplavna e avvio generatori diesel

Il distacco dall'estrazione di energia è avvenuto a causa del guasto alla linea elettrica denominata Ferosplavna. I sistemi di protezione automatica della centrale hanno disconnesso l'alimentazione primaria per impedire danni maggiori o cortocircuiti. Nonostante la scomparsa della corrente esterna, le operazioni critiche non si sono ferme: i generatori diesel di riserva sono entrati immediatamente in funzione per fornire energia alle apparecchiature essenziali necessarie per il funzionamento sicuro dell'impianto.

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La direzione installata dalle autorità russe ha dettagliato l'accaduto in un comunicato pubblicato sulla piattaforma di messaggistica MAX, un'applicazione sostenuta dallo Stato russo. Nel messaggio ufficiale, i gestori hanno affermato con precisione che l'intero sistema di backup ha risposto correttamente all'interruzione, garantendo che le tecnologie di sicurezza fondamentali continuassero a operare senza interruzioni critiche.

Monitoraggio parametri e livelli di radiazione nella norma

Un aspetto cruciale della situazione attuale riguarda la sicurezza fisica e radiologica del sito. La direzione della centrale ha specificato che il personale è rimasto vigile sul posto, monitorando costantemente tutti i parametri operativi delle apparecchiature coinvolte. Il personale tecnico ha dichiarato di aver adottato pienamente tutte le misure necessarie per mantenere le unità di produzione in condizioni di massima sicurezza durante questa fase di transizione energetica.

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I dati sulle emissioni radioattive offrono un elemento rassicurante in questo quadro tecnico complesso. Il comunicato ufficiale ha esplicitamente riportato che i livelli di radiazione rilevati all'interno del perimetro della centrale nucleare di Zaporizhzhia e nella zona di sorveglianza circostante erano normali. Questa conferma è vitale per escludere fuoriuscite o contaminazioni ambientali immediate legate al guasto elettrico.

Contesto geopolitico e il ruolo dell'Agenzia Internazionale

La centrale nucleare di Zaporizhzhia rimane un simbolo centrale del conflitto russo-ucraino, con le sue operazioni che attirano costantemente l'attenzione della comunità internazionale. L'immagine del sito è spesso associata alla presenza di militari e al controllo militare, come evidenziato da archivi fotografici che mostrano militari russi di guardia ai punti di blocco nelle vicinanze di Enerhodar. Questa situazione ha reso l'impianto vulnerabile a interruzioni e interferenze esterne ripetute nel tempo.

L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA) ha mantenuto un ruolo di osservazione e monitoraggio, inviando missioni di esperti per valutare la stabilità dell'impianto. La presenza di questi tecnici internazionali è essenziale per garantire che gli standard di sicurezza nucleare siano rispettati, anche in un contesto di guerra. L'agenzia continua a sollecitare la demilitarizzazione dell'area circostante l'impianto nucleare per prevenire incidenti catastrofici.

L'incidente del 8 novembre si inserisce in una serie di eventi che hanno visto la perdita di alimentazione esterna in passato, creando un precedente preoccupante per la stabilità dell'energia in Ucraina. La dipendenza da generatori diesel, sebbene funzionale, introduce ulteriori variabili di rischio a lungo termine, come la disponibilità di carburante e la manutenzione delle unità di emergenza in un'area di conflitto attivo.

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Le prossime ore saranno fondamentali per verificare la stabilità del sistema di backup. Le autorità russe gestiscono l'impianto con la responsabilità di garantire che non vi siano conseguenze a catena sul resto della rete elettrica regionale o sul piano di sicurezza radiologica. Il mondo watches closely any sviluppo successivo, dato che la sicurezza nucleare è considerata una priorità assoluta per la protezione della popolazione e dell'ambiente europeo.